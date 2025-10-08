Gilberto Silva pressiona Seleção: “É hora do título voltar para casa”

Silva comentou que ainda é cedo para avaliar o trabalho de Carlo Ancelotti.

Figura importante no último título mundial da Seleção Brasileira, Gilberto Silva concedeu uma entrevista ao jornal “Marca” e tratou sobre a Copa do Mundo, possibilidades de conquista para o Brasil, aproveitamento de Neymar e chegada de Carlo Ancelotti.

O ex-jogador e lenda do Arsenal respondeu se o Brasil está em posição de favorito, como é de costume:

“Temos um bom treinador, claro, o que nos dá esperança e também eleva as expectativas de todos. No entanto, não se pode basear isso apenas no treinador, pois tudo o que ele pode fazer é encontrar a melhor combinação de jogadores […] Acho que os jogadores desempenham um papel fundamental nisso, assumindo a responsabilidade, trabalhando duro e fazendo com que cada dia de treino pareça uma final. É uma final em cada treino, e nas partidas é a mesma coisa”, afirmou Gilberto Silva.

Sobre a fase atual da seleção e o desempenho recente, Gilberto Silva insiste na possibilidade de vencer a Copa do Mundo, mas ressalta outras equipes na frente:

“Temos que continuar acreditando que podemos. Não será fácil; será difícil porque há outros times, na minha opinião, que jogam melhor futebol e têm sido mais consistentes do que nós nos últimos anos. Mas sempre há uma chance, e essa chance é no ano que vem”, admitiu Gilberto.

Especificamente sobre Carlo Ancelotti, Gilberto Silva destacou a falta de tempo para julgar o trabalho:

“Ainda é cedo demais. Ele não teve muito tempo, nem nós, para avaliar seu trabalho. Basicamente, pelo que vi, ele apenas seguiu as ideias dos outros treinadores. Ele não fará nenhuma mudança drástica até saber exatamente qual time tem à disposição”, disse o ex-jogador.

Gilberto Silva afirma que ainda não é possível julgar o trabalho de Ancelotti na Seleção (FOTO: Rafael Ribeirorio / CBF)

Caso Neymar e os favoritos para a Copa de 2026

Gilberto Silva abordou sobre um possível retorno e aproveitamento de Neymar na seleção, mas destacou que tudo depende do jogador do Santos.

“Acho que isso vai depender mais do Neymar, do quanto ele quer contribuir para o time como pessoa. Acho que o importante nos próximos meses, até a Copa do Mundo, é que ele e o Carlo Ancelotti conversem”, afirmou.

Por fim, já em temporada de Copa do Mundo, Gilberto revelou os favoritos ao título em sua concepção:

“A Argentina é a favorita porque é a atual campeã. Mas a outra seleção que vejo é Portugal, à frente da Espanha, na minha opinião, porque estão juntos há muito tempo. A qualidade dos jogadores e do técnico é fantástica”, admitiu Gilberto Silva.

