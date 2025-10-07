As Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026 chegam para a realização das últimas duas rodadas nesta Data Fifa. Com apenas Marrocos e Tunísia confirmadas no Mundial, outras seleções buscam as últimas vagas, tanto direta, quanto na repescagem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entenda o regulamento e a classificação

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

continua após a publicidade

Grupo A

Egito 8 20 Burkina Faso 8 15 Serra Leoa 8 12 Guiné-Bissau 8 10 Etiópia 8 6 Djibuti 8 1

Grupo B

Senegal 8 18 RD Congo 8 16 Sudão 8 12 Togo 8 7 Mauritânia 8 6 Sudão do Sul 8 4

Grupo C

Benin 8 14 África do Sul 8 14 Nigéria 8 11 Ruanda 8 11 Lesoto 8 9 Zimbábue 8 4

Grupo D

Cabo Verde 8 19 Camarões 8 15 Líbia 8 14 Angola 8 10 Maurício 8 5 Essuatíni 8 2

Grupo E

Marrocos 7 21 Tanzânia 7 10 Níger 6 9 Zâmbia 6 6 Congo 6 1

Grupo F

Costa do Marfim 8 20 Gabão 8 19 Gâmbia 8 10 Burundi 8 10 Quênia 8 9 Seicheles 8 0

Grupo G

Argélia 8 19 Uganda 8 15 Moçambique 8 15 Guiné 8 11 Botsuana 8 9 Somália 8 1

Grupo H

Tunísia 8 22 Guiné Equatorial 8 16 Namíbia 8 12 Malaui 8 10 Libéria 8 8 São Tomé e Príncipe 8 0

Grupo I

Gana 8 19 Madagascar 8 16 Comores 8 15 Mali 8 12 República Centro-Africana 8 5 Chade 8 1

Situação dos quase classificados

De nove grupos, seis já podem definir mais classificados ao Mundial nesta nona rodada. Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Senegal, podem decidir as posições, mas precisam de outros resultados, além dos deles, para classificar a Copa do Mundo de 2026. A nona rodada será realizada entre os dias 8 a 10 de outubro. Já na décima e última, todas as partidas serão no dia 12 de outubro. Veja abaixo a situação de cada um:

Argélia vai se classificar na nona rodada se:

- Vencer a Somália.

- Empatar com a Somália, e Uganda e Moçambique não vencerem seus jogos.

- Ambos Uganda e Moçambique perderem.

continua após a publicidade

Cabo Verde vai se classificar na nona rodada se:

- Vencer a Líbia.

- Se empatar com a Líbia e Camarões não vencer Maurício

Costa do Marfim vai se classificar na nona rodada se:

- Vencer Seicheles e Gabão perder para Gâmbia.

Egito vai se classificar na nona rodada se:

- Vencer o Djibuti.

- Burkina Faso não vencer Serra Leoa.

Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)

Polêmicas das Eliminatórias

Dedução de pontos

O Comitê Disciplinar da Fifa puniu a seleção da África do Sul pela escalação irregular de Teboho Mokoena na partida contra Lesoto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Os 'Bafana Bafana' violaram o Artigo 19 do Código Disciplinar da Fifa e perderam 3 pontos na disputa por vaga na Copa.

Teboho Mokoena começou a partida contra Lesoto como titular, mas já havia recebido cartões amarelos em duas ocasiões anteriores com a camisa da África do Sul nas Eliminatórias para Copa do Mundo.

O camisa 4 tomou cartão contra Benin, na primeira rodada, em 18 de novembro de 2023, e contra o Zimbábue, na quarta rodada, em 11 de junho do ano passado. Segundo as regras das Eliminatórias da Caf para a Copa do Mundo, um jogador é suspenso ao acumular dois cartões amarelos.

A seleção sul-africana superou o time de Lesoto por 2 a 0 em março pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Em campo, Ratomo e Jaylen Adams foram às redes já na segunda etapa. Entretanto, com a punição, o trinfo se transforma em uma derrota por 3 a 0. Além da perda de pontos, a Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), também terá que pagar uma multa de 10 mil francos suíços.

Mokoena em ação pela África do Sul nas Eliminatórias (Foto: Reprodução)

Desistência de seleção

A seleção da Eritreia se retirou das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, e o motivo seria impedir que os jogadores tentem buscar asilo político em outros países durante viagens internacionais. A Fifa e a Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmaram a desistência da federação local (ENFF) mas não informaram o motivo. A Eritreia, descrita como um dos países mais fechados do mundo, estava no Grupo E, que inclui Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia e Niger. Segundo o jornal inglês The Guardian, o ministério do Esporte do país recusou os apelos da federação local, pois o governo, chefiado por Isaias Afwerki desde 1993, não deseja que os jogadores deixem o país.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.