Rodrygo revela que quase acertou com o Barcelona; entenda

Rodrygo confirmou que tinha um acerto com o Barcelona antes de ir para o Real Madrid.

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Tomas Roncero, do “Diario AS”, e dentre muitos assuntos, afirmou que chegou a acertar com o Barcelona antes de se transferir ao Real Madrid. O brasileiro também falou de Ancelotti, Cristiano Ronaldo e Copa do Mundo.

Sobre a escolha de rumar ao Real Madrid depois de se acertar com o rival Barcelona, Rodrygo trouxe detalhes, mas afirmou não ter hesitado:

“Antes de assinar pelo Real Madrid, tudo já estava decidido e eu tinha acertado com o Barça. É verdade. Mas meu pai me disse que o Real Madrid tinha nos chamado e eu tinha que escolher. Para mim, foi muito fácil. Eu sabia o que queria e qual era o meu sonho. Nem hesitei. E aqui estou”, contou o atacante.

Além disso, Rodrygo foi questionado quanto a sua paixão pelo Real Madrid e apontou Cristiano Ronaldo como grande responsável por isso.

“Meu pai me deu de presente (uma camisa) depois de uma viagem que fez com o time dele para a Alemanha. Quando voltou, ele me deu de presente e a partir daí me identifiquei com o clube e suas conquistas. Além disso, havia muitos brasileiros no time, e comecei a segui-los. Principalmente quando o Cristiano Ronaldo chegou. Eu devorava todos os jogos do Real Madrid só para vê-lo”, confidenciou o jogador.

Rodrygo, atacante do Real Madrid, durante coletiva da seleção brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira e Ancelotti

Durante a entrevista, Rodrygo foi questionado em relação à seleção, que entra em temporada de Copa do Mundo, e seu comandante Carlo Ancelotti. Sobre o treinador, o brasileiro demonstrou total confiança em seu trabalho.

“O objetivo é trazer a torcida de volta para o nosso lado. Ele sempre nos disse que treinou muitos jogadores brasileiros em seus diversos times e que adora trabalhar com um perfil de jogadores como o nosso. Trazer a torcida brasileira de volta, para que eles possam ter a alegria de assistir aos nossos jogos novamente. Tenho certeza de que tudo vai dar certo”, disse.

Por fim, diante da oscilação recente da seleção, Rodrygo falou sobre a possibilidade de vencer a Copa do Mundo:

“Por sermos o Brasil e por termos uma história como essa, sempre podemos sonhar. Conquistamos o respeito dos adversários. Somos pentacampeões, mesmo sem termos jogado bem nos últimos anos. Sempre podemos sonhar, porque temos jogadores muito bons, que jogam nos melhores times do mundo. Falta-nos algo, mas não muito, para estarmos todos na mesma página e para que tudo corra bem em campo”, finalizou o brasileiro.

