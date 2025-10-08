O experiente atacante Yony González segue em alta no futebol sul-americano. Peça fundamental do título da Libertadores do Fluminense e com ótima passagem no Ceará, o jogador, que está atualmente no Águilas Doradas, equipe da elite do futebol colombiano, é o vice-artilheiro do torneio Clausura com 6 gols marcados em 10 jogos. Além disso, ele também tem uma assistência. Em bate-papo, o “Ligeirinho” celebrou o ótimo momento e o entrosamento com o elenco.

— Estou muito feliz com o momento que venho vivendo aqui no Águilas. Graças a Deus, tenho conseguido ajudar a equipe marcando gols e contribuindo dentro de campo. Estou me sentindo muito bem e acredito que este seja um dos melhores momentos da minha carreira. Desde que cheguei, fui muito bem acolhido pelo clube, e o ambiente aqui é muito positivo para todos, o que com certeza contribui bastante para o rendimento dentro de campo.

Yony González em ação pelo Águilas Doradas (Foto: Reprodução/Instagram Yony Gonzalez)

Yony González exalta sua atual forma

Na conversa, o atacante também falou sobre outros aspectos a respeito da sua carreira. Fisicamente, Yony está em ótima forma e destacou os aprendizados que teve com ótimos profissionais na Europa, no Brasil e também na Colômbia. Além disso, frisou que hoje é um atleta que cuida bastante da sua questão física:

— Hoje sou um atleta que se cuida muito. Aprendi bastante com grandes profissionais com quem tive o prazer de trabalhar, tanto aqui na Colômbia quanto no Brasil e na Europa. Tenho buscado realizar trabalhos complementares fora do clube para melhorar ainda mais meu desempenho, e vejo que todo esse esforço tem valido a pena, refletindo-se diretamente em campo. Espero terminar bem a temporada aqui no Águilas e ajudar a conquistar os objetivos do clube;

