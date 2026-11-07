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Mbappé marca, e Real Madrid goleia Valencia fora na La Liga

Time da capital iguala pontuação do Barcelona na liderança da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 20:34
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Mbappé do Real Madrid celebra, apontando, durante duelo contra Valencia pela La Liga (JOSE JORDAN / AFP)
Mbappé do Real Madrid celebra, apontando, durante duelo contra Valencia pela La Liga (JOSE JORDAN / AFP)

Fora de casa, o Real Madrid venceu o Valencia por 3 a 0, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. Os gols da partida foram marcados por Federico Valverde, Arda Güler e Kylian Mbappé. Com o resultado, empatou com o Barcelona na liderança da competição, com 30 pontos.

O Real iniciou a partida pressionando e criou chances logo nos primeiros minutos, com Ibrahima Konaté cabeceando após cruzamento de Mbappé, aos 6 minutos. O Valencia respondeu com uma finalização de Aaron Mayol aos 18 minutos, defendida pelo goleiro adversário. Aos 25 minutos, Pablo Maffeo recebeu cartão amarelo por entrada perigosa. O Real Madrid abriu o placar aos 27 minutos com um chute de fora da área de Federico Valverde. Aos 35 minutos, Arda Güler ampliou para os visitantes, com um chute no ângulo superior direito.

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Na etapa final, o Valencia fez substituições, mas não conseguiu reagir. O Real Madrid continuou dominando as ações e, aos 74 minutos, Kylian Mbappé marcou o terceiro gol após passe em profundidade de Arda Güler. O Valencia teve José Gayà expulso aos 78 minutos. No final da partida, o Real Madrid realizou várias substituições para administrar o resultado.

✅ FICHA TÉCNICA
Valencia x Real Madrid
🏆 La Liga 2026/2027 – 12ª rodada
📆 Quarta-feira (7), às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estadio de Mestalla, Valencia (Espanha)
🥅 Gols: Federico Valverde (RMA), 27'/1ºT (0-1); Arda Güler (RMA), 35'/1ºT (0-2); Kylian Mbappé (RMA), 74'/2ºT (0-3)
🟨 Cartões amarelos: Pablo Maffeo (VAL); Andrii Lunin (RMA); Guido Rodríguez (VAL); Yan Diomande (RMA); Luis Rioja (VAL); Pepelu (VAL); Kylian Mbappé (RMA)
🟥 Cartão vermelho: José Gayà (VAL)

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Valencia x Real Madrid

Valencia
Técnico: J. Aguirre
S. Dimitrievski; Haas; César Tárrega; Pepelu; José Gayà; Pablo Maffeo; Aaron Mayol; Guido Rodríguez; Javi Guerra; Arnaut Danjuma; Umar Sadiq.
Entraram: Aimar Blázquez; Arnau Martínez; Luis Rioja; Filip Ugrinic; Jesús Vázquez.

Real Madrid
Técnico: José Mourinho
Thibaut Courtois; Marc Cucurella; Dean Huijsen; Ibrahima Konaté; Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Bernardo Silva; Yan Diomande; Jude Bellingham; Arda Güler; Kylian Mbappé.
Entraram: Brahim Díaz; Eduardo Camavinga; Carlos Espí; Endrick; Thiago Pitarch.

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