Mbappé marca, e Real Madrid goleia Valencia fora na La Liga
Time da capital iguala pontuação do Barcelona na liderança da competição
Fora de casa, o Real Madrid venceu o Valencia por 3 a 0, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. Os gols da partida foram marcados por Federico Valverde, Arda Güler e Kylian Mbappé. Com o resultado, empatou com o Barcelona na liderança da competição, com 30 pontos.
O Real iniciou a partida pressionando e criou chances logo nos primeiros minutos, com Ibrahima Konaté cabeceando após cruzamento de Mbappé, aos 6 minutos. O Valencia respondeu com uma finalização de Aaron Mayol aos 18 minutos, defendida pelo goleiro adversário. Aos 25 minutos, Pablo Maffeo recebeu cartão amarelo por entrada perigosa. O Real Madrid abriu o placar aos 27 minutos com um chute de fora da área de Federico Valverde. Aos 35 minutos, Arda Güler ampliou para os visitantes, com um chute no ângulo superior direito.
Na etapa final, o Valencia fez substituições, mas não conseguiu reagir. O Real Madrid continuou dominando as ações e, aos 74 minutos, Kylian Mbappé marcou o terceiro gol após passe em profundidade de Arda Güler. O Valencia teve José Gayà expulso aos 78 minutos. No final da partida, o Real Madrid realizou várias substituições para administrar o resultado.
✅ FICHA TÉCNICA
Valencia x Real Madrid
🏆 La Liga 2026/2027 – 12ª rodada
📆 Quarta-feira (7), às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estadio de Mestalla, Valencia (Espanha)
🥅 Gols: Federico Valverde (RMA), 27'/1ºT (0-1); Arda Güler (RMA), 35'/1ºT (0-2); Kylian Mbappé (RMA), 74'/2ºT (0-3)
🟨 Cartões amarelos: Pablo Maffeo (VAL); Andrii Lunin (RMA); Guido Rodríguez (VAL); Yan Diomande (RMA); Luis Rioja (VAL); Pepelu (VAL); Kylian Mbappé (RMA)
🟥 Cartão vermelho: José Gayà (VAL)
Valencia x Real Madrid
Valencia
Técnico: J. Aguirre
S. Dimitrievski; Haas; César Tárrega; Pepelu; José Gayà; Pablo Maffeo; Aaron Mayol; Guido Rodríguez; Javi Guerra; Arnaut Danjuma; Umar Sadiq.
Entraram: Aimar Blázquez; Arnau Martínez; Luis Rioja; Filip Ugrinic; Jesús Vázquez.
Real Madrid
Técnico: José Mourinho
Thibaut Courtois; Marc Cucurella; Dean Huijsen; Ibrahima Konaté; Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Bernardo Silva; Yan Diomande; Jude Bellingham; Arda Güler; Kylian Mbappé.
Entraram: Brahim Díaz; Eduardo Camavinga; Carlos Espí; Endrick; Thiago Pitarch.
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