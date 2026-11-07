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PSG bate Troyes pela Ligue 1 e chega à 11ª vitória seguida

Atual campeão europeu segue na liderança da competição isolado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 20:56
Atualizado há 0 minutos
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PSG x Troyes: Zabarnyi celebra; um levanta o dedo, sorrindo (THOMAS SAMSON/AFP)
PSG x Troyes: Zabarnyi celebra; um levanta o dedo, sorrindo (THOMAS SAMSON/AFP)

O PSG venceu o Troyes por 1 a 0 neste sábado (7), no Parc des Princes, em partida válida pela 10ª rodada da Ligue 1 2026/2027. O único gol da partida foi marcado por Illia Zabarnyi aos 38 minutos do primeiro tempo.

O jogo começou com o Paris Saint Germain dominando a posse de bola e criando chances, como a finalização defendida de Senny Mayulu aos 3 minutos e oportunidades perdidas de Désiré Doué e Fabián Ruiz. O Troyes também buscou o ataque, com Renaud Ripart tentando finalizar em duas ocasiões. Illia Zabarnyi recebeu cartão amarelo aos 33 minutos, mas compensou ao abrir o placar aos 38 minutos, cabeceando para o gol, após cruzamento de Senny Mayulu em escanteio.

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Na segunda etapa, o Troyes tentou reagir e criou algumas chances, como a finalização de Renaud Ripart aos 53 minutos e de Dermane Karim aos 82 minutos, ambas defendidas. O PSG também buscou ampliar o placar com finalizações de Warren Zaïre-Emery e Ferran Torres, que foram defendidas.

✅ FICHA TÉCNICA
PSG x Troyes
🏆 Ligue 1 2026/2027 – 10ª rodada
📆 Sábado (7), às 17h05 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, Paris (França)
🥅 Gols: Illia Zabarnyi (PSG), 38'/1ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Illia Zabarnyi (PSG); Jérémy Le Douaron, Antoine Mille (Troyes)

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Paris Saint Germain
Técnico: Luis Enrique
M. Safonov; Lucas Hernández; W. Pacho; Illia Zabarnyi; Warren Zaïre-Emery; Fabián Ruiz; Vitinha; Senny Mayulu; Mika Godts; Ferran Torres; Désiré Doué.
Entraram: Dro Fernández, João Neves, Lucas Beraldo, Q. Ndjantou.

Troyes
Técnico: S. Dumont
H. Konaté; Ismaël Boura; J. Diaz; A. Monfray; Lucas Maronnier; Mouhamed Diop; Antoine Mille; Dermane Karim; Kandet Diawara; Merwan Ifnaoui; Renaud Ripart.
Entraram: Jérémy Le Douaron, T. Nkada, H. Picard, I. Soukouna, Y. Titi.

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