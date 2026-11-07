Em Interlagos, para a F1, Colapinto celebra título do Boca Juniors

Em Interlagos, para o GP de São Paulo de Fórmula 1, Franco Colapinto comemorou o título emocionante do Boca Juniors no Campeonato Argentino, neste sábado (7), com a vitória por 1 a 0 sobre Defensa y Justicia, com gol no último lance do jogo.

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Colapinto estava acompanhado do produtor musical Bizarrap e assistiu ao jogo dos Xeneizes na estrutura de Interlagos. O automobilista da Alpine apareceu em vídeo nas redes sociais acompanhando a partida e depois celebrando com uma camisa de Leandro Paredes, astro da equipe argentina.

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A última rodada do Campeonato Argentino foi marcada por muita emoção. O Rosário Central, que venceu o Estudiantes Rio Cuarto por 2 a 0, já celebrava o título, mas Enner Valencia fez para o Boca aos 51 da segunda etapa, tirou o zero do placar e "explodiu" La Bombonera.

Com a vitória, o Boca terminou na liderança da classificação geral, que soma os pontos conquistados nos torneios Apertura, disputado no primeiro semestre, e Clausura, realizado na segunda metade da temporada. Apesar da definição do campeão da tabela anual, o Clausura ainda terá seus playoffs para determinar o vencedor da competição.

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A celebração de Franco Colapinto acontece em um sábado complicado. Em São Paulo, o argentino teve dificuldades e terminou em 17º o treino classificatório para o GP de Interlagos, com o tempo de 1:36.583. No entanto, com as penalidades impostas a Russell, Lewis Hamilton e Max Verstappen, haverá mudanças na ordem de largada, com Colapinto largando da 15ª posição.

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