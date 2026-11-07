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Ex-Grêmio vive boa fase na Rússia e se destaca pelo Dínamo de Moscou

Meia vive boa fase no líder do Campeonato Russo, Dínamo de Moscou

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 19:20
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Bitello (nº10) celebra com colegas de time de uniforme preto em campo.
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia (Foto: Divulgação)

O ex-Grêmio Bitello vive um bom início de temporada pelo Dínamo de Moscou. Com quatro assistências em 14 rodadas, o meia-atacante é um dos destaques da equipe russa, que lidera o Campeonato Russo com 31 pontos. O desempenho dentro de campo tem colocado o brasileiro em evidência no futebol europeu.

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O desempenho recolocou o brasileiro no mercado internacional. Clubes do Brasil já procuraram o Dínamo de Moscou para entender as condições de uma possível negociação em 2027. Do outro lado, equipes europeias também fizeram contatos com o clube russo, de olho na janela de transferências do meio do ano no continente.

O interesse brasileiro não é novidade. Em 2025, Bitello teve o nome associado a uma possível volta ao país, com Botafogo, Palmeiras e Grêmio entre os clubes apontados como interessados. Na ocasião, porém, as conversas não avançaram, e o meia-atacante permaneceu na Rússia.

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A próxima janela, em janeiro, pode abrir uma nova rodada de movimentações em torno do jogador. Ainda não há definição sobre uma eventual saída, mas as sondagens indicam que o futuro do camisa 10 pode voltar a ser assunto no mercado de transferências.

Números de Bitello pelo Dínamo de Moscou

Contratado pelo Dínamo de Moscou em 2023, junto ao Grêmio, Bitello custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época). Desde então, o brasileiro soma 120 partidas pelo clube russo, com 20 gols e 32 assistências.

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O meia-atacante tem contrato com o Dínamo e segue como peça do elenco nesta temporada. O interesse de equipes brasileiras e europeias, no entanto, coloca seu nome entre os jogadores que podem movimentar a próxima janela.

Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia (Foto: Divulgação)

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