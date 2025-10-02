Lamine Yamal viveu contra o PSG uma de suas noites mais discretas desde que despontou como uma das grandes promessas do futebol espanhol. O atacante de 18 anos, acostumado a receber elogios desde a estreia no time principal do Barcelona, terminou a partida sem brilho e levantou dúvidas sobre sua convocação para os próximos compromissos da seleção espanhola.

Apesar de ter começado o jogo de forma elétrica, com um drible de efeito sobre Nuno Mendes e participando do lance que resultou no gol de Ferran Torres, Yamal caiu de produção de forma evidente. No segundo tempo, não conseguiu completar nenhum drible, desperdiçou uma cobrança de falta e finalizou mal de fora da área. Para muitos, foi como se sua chama tivesse se apagado no momento em que o Barça mais precisava de protagonismo.

Luis Enrique, a "kryptonita" de Lamine Yamal

Parte da explicação para a queda de rendimento está na estratégia de Luis Enrique, segundo o jornal "Diario AS", da Espanha. Para o periódico, o técnico do PSG instruiu seus laterais a sufocarem o jovem espanhol. Primeiro, Nuno Mendes conseguiu anular boa parte de suas tentativas individuais, até forçar o cartão amarelo do português. Para evitar riscos, Luis Enrique promoveu a entrada de Lucas Hernández, que deu sequência à pressão, tornando a vida de Yamal ainda mais difícil.

Lamine Yamal disputa bola com Vitinha e Bradley Barcola em Barcelona x PSG (Foto: Josep Lago / AFP)

Sufocado pela marcação, o camisa 10 blaugrana terminou amarelado após entrada atrasada, num sinal claro de frustração. A falta de mobilidade e intensidade também foi relacionada à recuperação da lesão no púbis, que já havia tirado o atacante da partida contra o Newcastle. Ainda longe de sua melhor forma, ele não conseguiu influenciar o jogo diante dos atuais campeões da Champions.

Astro corre risco de ficar de fora da convocação da seleção espanhola

Segundo o AS, o momento abre um debate importante: a condição física e mental de Lamine Yamal pode pesar contra sua presença na próxima lista de convocados da Espanha. A Federação Espanhola tem buscado normalizar relações com o Barcelona após atritos recentes, e a decisão sobre incluir ou não a joia do clube dependerá do aval médico e da avaliação sobre seu rendimento.

Enquanto no Barça ele é visto como peça-chave para o futuro, a seleção pode optar por poupá-lo em nome de uma recuperação completa. A promessa de “trazer a Champions de volta a Barcelona” ainda ecoa nas palavras do jovem, mas, no curto prazo, a prioridade pode ser protegê-lo de uma sobrecarga que ameace sua evolução.

