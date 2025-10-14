Zagueiro do Atlético-MG falha e seleção perde amistoso

O zagueiro do Atlético, Junior Alonso, cometeu uma falha decisiva pela seleção paraguaia na manhã desta terça-feira (14), em amistoso contra a Coreia do Sul. O erro resultou em um dos gols da derrota por 2 a 0, em partida realizada em Seul.

A falha ocorreu logo no início da partida, aos 14 minutos. Após um cruzamento vindo da esquerda, Alonso não conseguiu afastar uma bola que veio fácil e acabou entregando nos pés de Eom Ji-sung que finalizou na entrada da pequena área e abriu o placar. Os coreanos mataram o jogo aos 30 do segundo tempo com Oh Hyeon-Gyu.

Confira abaixo a falha do zagueiro do Galo:

A falha rendeu comentários nas redes sociais entre atleticanos e cruzeirenses, visto que nesta manhã o zagueiro do rival, Fabrício Bruno, também falhou, em amistoso da seleção brasileira. Os times se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Veja o lance e a repercussão entre os torcedores.

Junior Alonso é desfalque para clássico

Junior Alonso atuou os 90 minutos na derrota do Paraguai para a Coreia do Sul. No amistoso anterior, contra o Japão, na última sexta-feira (10), o zagueiro também jogou toda a partida, que terminou empatada em 2 a 2.

O Atlético tentou antecipar o retorno do defensor para o clássico contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15). No entanto, apesar de não ter recebido uma resposta oficial da Federação Paraguaia, o clube informou que não obteve sinal positivo. Além do desgaste físico, a logística complexa para trazer o atleta da Ásia a tempo, fazem a presença de Alonso no clássico ser considerada pouco provável.

