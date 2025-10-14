A África do Sul derrotou Ruanda por 3 a 0 em partida válida pela décima rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (14), no Estádio Mbombela, em Nelspruit. Com o resultado, a seleção sul-africana garantiu vaga no Mundial de forma inédita. No mesmo grupo, o C, a Nigéria goleou Benim e se garantiu na repescagem.

Com gols de Thalente Mbatha, Oswin Appollis e Evidence Makgopa, a África do Sul chegou aos 18 pontos, que garantiu a liderança do Grupo C e confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026. Os "Bafana Bafana" retornarão ao Mundial após 16 anos, quando foi o país-sede em 2010. Os sul-africanos contaram com a derrota de Benim, goleada pela Nigéria por 4 a 0, com show de Victor Osimhen, que marcou três vezes no duelo.

A África do Sul se torna a 23ª seleção a se classificar ao Mundial. Além dos sul-africanos, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Equador, EUA, Gana, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão já tem vaga garantida na América do Norte no próximo ano.

Polêmica da África do Sul

O Comitê Disciplinar da Fifa puniu a seleção da África do Sul pela escalação irregular de Teboho Mokoena na partida contra Lesoto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Os 'Bafana Bafana' violaram o Artigo 19 do Código Disciplinar da Fifa e perderam 3 pontos na disputa por vaga na Copa.

Teboho Mokoena começou a partida contra Lesoto como titular, mas já havia recebido cartões amarelos em duas ocasiões anteriores com a camisa da África do Sul nas Eliminatórias para Copa do Mundo.

O camisa 4 tomou cartão contra Benin, na primeira rodada, em 18 de novembro de 2023, e contra o Zimbábue, na quarta rodada, em 11 de junho do ano passado. Segundo as regras das Eliminatórias da Caf para a Copa do Mundo, um jogador é suspenso ao acumular dois cartões amarelos.

A seleção sul-africana superou o time de Lesoto por 2 a 0 em março pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Em campo, Ratomo e Jaylen Adams foram às redes já na segunda etapa. Entretanto, com a punição, o trinfo se transforma em uma derrota por 3 a 0. Além da perda de pontos, a Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), também terá que pagar uma multa de 10 mil francos suíços.

Mokoena em ação pela África do Sul nas Eliminatórias (Foto: Reprodução)

Nigéria na repescagem

Ao mesmo tempo que ajudou a África do Sul a chegar à Copa do Mundo, a Nigéria fez sua parte para se garantir na repescagem. Ao bater o Benim por 4 a 0, com três gols de Victor Osimhen e outro de Frank Onyeka, a seleção nigeriana conseguiu a vaga para tentar uma das últimas vagas no Mundial.

O método da classificação da Nigéria à repescagem é polêmica, já que veio em meio à desistência da Eritreia. Antes mesmo do início das Eliminatórias da África, a Eritreia desistiu de participar da competição por medo de fuga de seus jogadores em partidas que fossem disputadas no exterior, segundo o "The Guardian". Com isso, as equipes do Grupo E encerrariam o torneio com dois jogos a menos em relação aos rivais de outras chaves.

O regulamento das Eliminatórias da África prevê que o líder de cada grupo garanta uma vaga automática para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, as quatro melhores vice-líderes se enfrentam em um mata-mata e o "campeão" do playoff assegura uma vaga na repescagem internacional em busca de um lugar no Mundial.

Com dois jogos a menos devido à saída da Eritreia, o 2º colocado do Grupo E estava em desvantagem na briga com os outros adversários que ocupavam as vice-líderes de outras chaves. No entanto, a CAF esclareceu como será a briga por uma vaga no mata-mata do continente e colocar as seleções em pé de igualdade.

Documento "favorece" gigantes nas Eliminatórias da África

No documento obtido pelo Lance!, a CAF esclarece que os resultados de cada seleção contra os lanternas de cada grupo não serão levados em consideração. Essa situação favorece mais algumas equipes, enquanto prejudica outras na briga por uma vaga na repescagem da Copa do Mundo.

As equipes que ocupam a vice-liderança de suas chaves e conquistaram duas vitórias sobre os lanternas de seus grupos terão seis pontos deduzidos. Nesse sentido, Camarões é uma das equipes favorecidas, pois perderá apenas quatro pontos devido a um empate com eSwatini, além de uma vitória sobre a mesma adversária em um dos turnos.

Na classificação ao mata-mata original, Gabão ocupava a liderança com 22 pontos, enquanto Madagascar era a 2ª colocada com 19 pontos. República Democrática do Congo era a 3ª colocada com 19 pontos, e Burkina Faso estava na 4ª colocação com 18 pontos conquistados. Com os mesmos 18 pontos, Camarões estaria na 5ª colocação devido ao critério de desempate e fora da zona do mata-mata das Eliminatórias da África.

Mas com o modelo definido pela CAF, Gabão segue na liderança, mas com apenas 16 pontos, enquanto Camarões se torna o 2º colocado com 14 pontos conquistados. A República Democrática do Congo ocupa a 3ª colocação com 13 pontos, enquanto Madagascar está na 4ª colocação com 13 pontos, mas atrás pelo critério de desempate.

Nesse sentido, Burkisa Faso seria a equipe prejudicada por estar saindo da zona de classificação ao mata-mata das Eliminatórias da África e sem chances de concorrer a uma vaga na repescagem da Copa do Mundo.

A Nigéria também pode se beneficiar do novo formato, uma vez que tem 14 pontos e pode chegar a 17 pontos em caso de vitória sobre Benim, na última rodada das Eliminatórias. Caso consiga a 2ª colocação do Grupo C, as Águias seriam descontadas apenas dois pontos por conta dos dois empates contra Zimbábue, mas ainda assim dependeria de tropeços de Camarões, da República Democrática do Congo e de Madagascar.

