Com três brasileiros, jornal inglês aponta 60 joias do futebol mundial; veja lista

O jornal inglês The Guardian, da Inglaterra, divulgou nesta terça-feira (14) a edição de 2025 da tradicional lista anual que destaca as maiores promessas do futebol mundial. Entre os 60 nomes selecionados, três jovens brasileiros foram incluídos: Ângelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro.

A publicação britânica reconhece o talento de jogadores nascidos em 2008 e aponta os três representantes do país como apostas de destaque para o futuro do futebol brasileiro.

Angelo Candido, destaque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Angelo Candido, lateral-direito do São Paulo

Angelo se destaca pelo volume ofensivo e pela intensidade com que ataca os espaços livres, o que o torna um lateral agressivo no último terço do campo. Sua maneira de jogar, segundo pessoas próximas ao jogador, remete ao estilo de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, principalmente pela capacidade de influenciar o jogo no setor ofensivo, mesmo atuando na lateral.

O Tricolor já acertou sua venda ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar dezoito anos.

— Dono de uma força física invejável, o lateral-direito do São Paulo se destaca por ser um jogador completo em sua função. Além da velocidade e do bom posicionamento, ele tem uma qualidade que o diferencia dos demais — disse o veículo.

Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o garoto de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional em outubro. Em entrevista à CNN, o pai do jogador, Robson Carvalho, contou que, desde os 12 anos, a família mostrava vídeos de Mbappé, Neymar e Messi para Gabriel Mec se inspirar nas jogadas.

O jogador soma duas partidas pela equipe profissional do Grêmio. Agenciado pelo pai de Neymar, o atacante já despertou interesse do Chelsea, da Inglaterra, e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

— Rápido, com os dois pés e um drible inebriante, Gabriel Mec reúne as melhores características do futebol brasileiro. O imenso talento do atacante já chamou a atenção de clubes europeus, com ofertas do Chelsea e do Shakhtar Donetsk, na casa dos € 15 milhões, ambas rejeitadas — relata o The Guardian.

Gabriel Mec é uma das maiores promessas do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Kauã Prates, lateral-esquerdo do Cruzeiro

Natural de Montanha (ES), Kauã Prates, de 17 anos, está na base do Cruzeiro desde 2022. Apesar da pouca idade, foi titular da equipe sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Atuou nas sete partidas do time e marcou um gol na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, nas quartas de final, em Jaú (SP), em 18 de janeiro.

Na equipe profissional, o lateral ganhou oportunidades com o técnico Leonardo Jardim e já disputou oito partidas.

— Lateral-esquerdo, zagueiro ou ponta: Kauã Prates é uma das joias do futebol brasileiro, cuja qualidade e características impressionam a todos ao seu redor. Um de seus admiradores é seu técnico no Cruzeiro, Leonardo Jardim. O ex-treinador do Monaco reconheceu rapidamente os pontos fortes do jovem nas categorias de base e disse que "se eu estivesse no Mónaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo" — concluiu o jornal.

Lateral Kauã Prates já estreou pelo profissional do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

