Fora de Campo

Com três brasileiros, jornal inglês aponta 60 joias do futebol mundial; veja lista

Publicação do veículo estrangeiro destaca jovens talentos nascidos em 2008

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
15:36
Kauã Prates, Angelo Candido e Gabriel Mec (Foto: Divulgação/Cruzeiro/São Paulo/Grêmio)
Kauã Prates, Angelo Candido e Gabriel Mec (Foto: Divulgação/Cruzeiro/São Paulo/Grêmio)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornal inglês The Guardian, da Inglaterra, divulgou nesta terça-feira (14) a edição de 2025 da tradicional lista anual que destaca as maiores promessas do futebol mundial. Entre os 60 nomes selecionados, três jovens brasileiros foram incluídos: Ângelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro.

A publicação britânica reconhece o talento de jogadores nascidos em 2008 e aponta os três representantes do país como apostas de destaque para o futuro do futebol brasileiro.

Angelo Candido, destaque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Angelo Candido, destaque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Angelo Candido, lateral-direito do São Paulo

Angelo se destaca pelo volume ofensivo e pela intensidade com que ataca os espaços livres, o que o torna um lateral agressivo no último terço do campo. Sua maneira de jogar, segundo pessoas próximas ao jogador, remete ao estilo de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, principalmente pela capacidade de influenciar o jogo no setor ofensivo, mesmo atuando na lateral.

O Tricolor já acertou sua venda ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar dezoito anos.

— Dono de uma força física invejável, o lateral-direito do São Paulo se destaca por ser um jogador completo em sua função. Além da velocidade e do bom posicionamento, ele tem uma qualidade que o diferencia dos demais — disse o veículo.

Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o garoto de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional em outubro. Em entrevista à CNN, o pai do jogador, Robson Carvalho, contou que, desde os 12 anos, a família mostrava vídeos de Mbappé, Neymar e Messi para Gabriel Mec se inspirar nas jogadas.

O jogador soma duas partidas pela equipe profissional do Grêmio. Agenciado pelo pai de Neymar, o atacante já despertou interesse do Chelsea, da Inglaterra, e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

— Rápido, com os dois pés e um drible inebriante, Gabriel Mec reúne as melhores características do futebol brasileiro. O imenso talento do atacante já chamou a atenção de clubes europeus, com ofertas do Chelsea e do Shakhtar Donetsk, na casa dos € 15 milhões, ambas rejeitadas — relata o The Guardian.

Gabriel Mec arrancou elogios dos torcedores do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)
Gabriel Mec é uma das maiores promessas do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Kauã Prates, lateral-esquerdo do Cruzeiro

Natural de Montanha (ES), Kauã Prates, de 17 anos, está na base do Cruzeiro desde 2022. Apesar da pouca idade, foi titular da equipe sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Atuou nas sete partidas do time e marcou um gol na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, nas quartas de final, em Jaú (SP), em 18 de janeiro.

Na equipe profissional, o lateral ganhou oportunidades com o técnico Leonardo Jardim e já disputou oito partidas.

— Lateral-esquerdo, zagueiro ou ponta: Kauã Prates é uma das joias do futebol brasileiro, cuja qualidade e características impressionam a todos ao seu redor. Um de seus admiradores é seu técnico no Cruzeiro, Leonardo Jardim. O ex-treinador do Monaco reconheceu rapidamente os pontos fortes do jovem nas categorias de base e disse que "se eu estivesse no Mónaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo" — concluiu o jornal.

Lateral Kauã Prates, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lateral Kauã Prates já estreou pelo profissional do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja abaixo a lista completa:

  1. Angelo Candido - Brasil - São Paulo
  2. Alex Gutiérrez - México - Cruz Azul
  3. Alexis Vossah - França - Toulouse
  4. Amara Diouf - Senegal - Sem clube
  5. Alynho Haidara - Costa do Marfim - Mainz 05
  6. Andrea Natali - Itália - AZ Alkmaar (emprestado pelo Bayer Leverkusen)
  7. Antone Bossenberry - Canadá - Toronto FC
  8. Bernardo Lima - Portugal - Porto
  9. Daniel Banjaqui - Portugal - Benfica
  10. Dastan Satpayev - Cazaquistão - Kairat
  11. Deniz Dönmezer - Turquia - Kayserispor
  12. Djylian N’Guessan - França - Saint-Étienne
  13. Dro Fernández - Espanha - Barcelona
  14. Ebu Bekir Is - Alemanha - Eintracht Frankfurt
  15. Einar Fauskanger - Noruega - Haugesund
  16. Francesco Camarda - Itália - Lecce (emprestado pelo Milan)
  17. Furkan Kocak - Turquia - Galatasaray
  18. Gabriel Mec - Brasil - Grêmio
  19. Gilberto Mora - México - Tijuana
  20. Henrry Díaz - Venezuela - Monagas
  21. Ibrahim Mbaye - França - Paris Saint-Germain
  22. Jacob Ambæk - Dinamarca - Brøndby
  23. Jorthy Mokio - Bélgica - Ajax
  24. Juan Riquelme Angulo - Equador - Independiente del Valle
  25. Julian Hall - Estados Unidos - New York Red Bulls
  26. Jude Terry - Estados Unidos - Los Angeles FC
  27. Kaloyan Bozhkov - Bulgária - Dinamo Zagreb
  28. Kauã Prates - Brasil - Cruzeiro
  29. Kento Nishioka - Japão - Júbilo Iwata
  30. Leon Jakirovic - Croácia - Dinamo Zagreb
  31. Lennart Karl - Alemanha - Bayern de Munique
  32. Love Arrhov - Suécia - Brommapojkarna (emprestado pelo Eintracht Frankfurt)
  33. Matéo Palma - Alemanha - Udinese
  34. Matías Satas - Argentina - Boca Juniors
  35. Moncef Zekri - Marrocos - Mechelen
  36. Nico Guillén - Espanha - Sevilla
  37. Nathan De Cat - Bélgica - Anderlecht
  38. Ndjicoura Raymond Bomba - Mali - Bayer Leverkusen
  39. Olivier Mambwa - Suíça - Young Boys
  40. Oskar Pietuszewski - Polônia - Jagiellonia Bialystok
  41. Otto Tiitinen - Finlândia - Ilves
  42. Rares Coman - Romênia - Sassuolo
  43. Ruud Nijstad - Holanda - Twente
  44. Saba Kharebashvili - Geórgia - Dinamo Tbilisi
  45. Samuele Inácio - Itália - Borussia Dortmund
  46. Sean Steur - Holanda - Ajax
  47. Sadriddin Khasanov - Uzbequistão - Bunyodkor
  48. Tomás de Martis - Argentina - Lanús
  49. Tran Gia Bao - Vietnã - Hoang Anh Gia Lai
  50. Toni Fernández - Espanha - Barcelona
  51. Vasilije Kostov - Sérvia - Red Star Belgrade
  52. Wei Xiangxin - China - Meizhou Hakka

