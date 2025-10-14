Com três brasileiros, jornal inglês aponta 60 joias do futebol mundial; veja lista
Publicação do veículo estrangeiro destaca jovens talentos nascidos em 2008
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal inglês The Guardian, da Inglaterra, divulgou nesta terça-feira (14) a edição de 2025 da tradicional lista anual que destaca as maiores promessas do futebol mundial. Entre os 60 nomes selecionados, três jovens brasileiros foram incluídos: Ângelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro.
A publicação britânica reconhece o talento de jogadores nascidos em 2008 e aponta os três representantes do país como apostas de destaque para o futuro do futebol brasileiro.
Angelo Candido, lateral-direito do São Paulo
Angelo se destaca pelo volume ofensivo e pela intensidade com que ataca os espaços livres, o que o torna um lateral agressivo no último terço do campo. Sua maneira de jogar, segundo pessoas próximas ao jogador, remete ao estilo de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, principalmente pela capacidade de influenciar o jogo no setor ofensivo, mesmo atuando na lateral.
O Tricolor já acertou sua venda ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar dezoito anos.
— Dono de uma força física invejável, o lateral-direito do São Paulo se destaca por ser um jogador completo em sua função. Além da velocidade e do bom posicionamento, ele tem uma qualidade que o diferencia dos demais — disse o veículo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio
Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o garoto de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional em outubro. Em entrevista à CNN, o pai do jogador, Robson Carvalho, contou que, desde os 12 anos, a família mostrava vídeos de Mbappé, Neymar e Messi para Gabriel Mec se inspirar nas jogadas.
O jogador soma duas partidas pela equipe profissional do Grêmio. Agenciado pelo pai de Neymar, o atacante já despertou interesse do Chelsea, da Inglaterra, e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
— Rápido, com os dois pés e um drible inebriante, Gabriel Mec reúne as melhores características do futebol brasileiro. O imenso talento do atacante já chamou a atenção de clubes europeus, com ofertas do Chelsea e do Shakhtar Donetsk, na casa dos € 15 milhões, ambas rejeitadas — relata o The Guardian.
Kauã Prates, lateral-esquerdo do Cruzeiro
Natural de Montanha (ES), Kauã Prates, de 17 anos, está na base do Cruzeiro desde 2022. Apesar da pouca idade, foi titular da equipe sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Atuou nas sete partidas do time e marcou um gol na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, nas quartas de final, em Jaú (SP), em 18 de janeiro.
Na equipe profissional, o lateral ganhou oportunidades com o técnico Leonardo Jardim e já disputou oito partidas.
— Lateral-esquerdo, zagueiro ou ponta: Kauã Prates é uma das joias do futebol brasileiro, cuja qualidade e características impressionam a todos ao seu redor. Um de seus admiradores é seu técnico no Cruzeiro, Leonardo Jardim. O ex-treinador do Monaco reconheceu rapidamente os pontos fortes do jovem nas categorias de base e disse que "se eu estivesse no Mónaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo" — concluiu o jornal.
Veja abaixo a lista completa:
- Angelo Candido - Brasil - São Paulo
- Alex Gutiérrez - México - Cruz Azul
- Alexis Vossah - França - Toulouse
- Amara Diouf - Senegal - Sem clube
- Alynho Haidara - Costa do Marfim - Mainz 05
- Andrea Natali - Itália - AZ Alkmaar (emprestado pelo Bayer Leverkusen)
- Antone Bossenberry - Canadá - Toronto FC
- Bernardo Lima - Portugal - Porto
- Daniel Banjaqui - Portugal - Benfica
- Dastan Satpayev - Cazaquistão - Kairat
- Deniz Dönmezer - Turquia - Kayserispor
- Djylian N’Guessan - França - Saint-Étienne
- Dro Fernández - Espanha - Barcelona
- Ebu Bekir Is - Alemanha - Eintracht Frankfurt
- Einar Fauskanger - Noruega - Haugesund
- Francesco Camarda - Itália - Lecce (emprestado pelo Milan)
- Furkan Kocak - Turquia - Galatasaray
- Gabriel Mec - Brasil - Grêmio
- Gilberto Mora - México - Tijuana
- Henrry Díaz - Venezuela - Monagas
- Ibrahim Mbaye - França - Paris Saint-Germain
- Jacob Ambæk - Dinamarca - Brøndby
- Jorthy Mokio - Bélgica - Ajax
- Juan Riquelme Angulo - Equador - Independiente del Valle
- Julian Hall - Estados Unidos - New York Red Bulls
- Jude Terry - Estados Unidos - Los Angeles FC
- Kaloyan Bozhkov - Bulgária - Dinamo Zagreb
- Kauã Prates - Brasil - Cruzeiro
- Kento Nishioka - Japão - Júbilo Iwata
- Leon Jakirovic - Croácia - Dinamo Zagreb
- Lennart Karl - Alemanha - Bayern de Munique
- Love Arrhov - Suécia - Brommapojkarna (emprestado pelo Eintracht Frankfurt)
- Matéo Palma - Alemanha - Udinese
- Matías Satas - Argentina - Boca Juniors
- Moncef Zekri - Marrocos - Mechelen
- Nico Guillén - Espanha - Sevilla
- Nathan De Cat - Bélgica - Anderlecht
- Ndjicoura Raymond Bomba - Mali - Bayer Leverkusen
- Olivier Mambwa - Suíça - Young Boys
- Oskar Pietuszewski - Polônia - Jagiellonia Bialystok
- Otto Tiitinen - Finlândia - Ilves
- Rares Coman - Romênia - Sassuolo
- Ruud Nijstad - Holanda - Twente
- Saba Kharebashvili - Geórgia - Dinamo Tbilisi
- Samuele Inácio - Itália - Borussia Dortmund
- Sean Steur - Holanda - Ajax
- Sadriddin Khasanov - Uzbequistão - Bunyodkor
- Tomás de Martis - Argentina - Lanús
- Tran Gia Bao - Vietnã - Hoang Anh Gia Lai
- Toni Fernández - Espanha - Barcelona
- Vasilije Kostov - Sérvia - Red Star Belgrade
- Wei Xiangxin - China - Meizhou Hakka
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias