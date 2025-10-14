Uefa fará mudança histórica na Champions League em 2027; entenda

A Uefa confirmou, na última segunda-feira (13), que fará uma revolução histórica na Champions League a partir da temporada 2027/28. Em evento realizado durante o Conselho de Administração da UC3, realizada durante a 32ª Assembleia Geral dos Clubes Europeus, em Roma, a entidade passará a ter cerimônia de abertura, calendário reformulado e será transmitida em uma plataforma de streaming.

Atualmente, o primeiro dia de Champions League conta com várias partidas sendo disputadas ao longo do dia, sem destaque para um ou outro clube. Com a mudança, o foco será no jogo de abertura em que o campeão europeu estreará em casa. O evento terá cerimônia de abertura, shows e ações de para o público, semelhante ao que acontece na Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornal português "A Bola".

A Uefa também abrirá a licitação de direitos de transmissão da Champions League para o ciclo de 2027 a 2033 com foco em atrair plataformas globais de streaming para sua lista de parceiros de mídia. A expectativa da entidade europeia é ter a participação de empresas como Netflix, Apple, Amazon Prime Video e DAZN na concorrência, ampliando o alcance da competição e adaptando a distribuição ao novo perfil de consumo dos torcedores.

De forma inédita, vai ser lançado uma licitação simultânea nos cinco maiores mercados da Europa — França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, com a introdução de contratos mais longos, de até quatro anos, para garantir maior estabilidade aos detentores de diretos e previsibilidade financeira para os clubes.

A inspiração para a estratégia veio do acordo da NFL com a Netflix, que transmitiu as partidas de Natal e registrou números expressivos de audiência.

Quanto a Netflix investiu para transmitir a NFL no Natal?

Netflix transmitiu dois jogos da NFL no Natal de 2024 (Foto: Divulgação / Netflix)

Segundo reportagem do "Wall Street Journal", de maio de 2024, a Netflix desembolsou US$ 75 milhões (cerca de R$ 384 milhões na cotação da época) por partida para transmitir a NFL no Natal. Desta forma, só para garantir os direitos de transmissão dos dois jogos, o streaming pagou US$ 150 milhões (R$ 768 milhões) à liga de futebol americano.

Além disso, a plataforma terá outros milhões de dólares em custos de produção, marketing e tudo que envolve as partidas. O show de Beyoncé, por exemplo, fez parte de um pacote de três especiais da cantora com a Netflix, com custo de US$ 60 milhões, segundo a mídia dos EUA; dois documentários já lançados completariam o acordo.

Por outro lado, o espetáculo também atrai receita ao serviço de streaming. Tendo como exemplo mais uma vez a participação de Beyoncé, a PepsiCo está patrocinando a apresentação da artista. A marca de refrigerantes é parceira antiga da NFL e estampa também o show do intervalo do Super Bowl.