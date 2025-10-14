Espanha entrará em campo com zagueiro usando a camisa 10

Nesta terça-feira (14), a Espanha entra em campo em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com força máxima, a escalação de Luis de la Fuente chamou a atenção por um detalhe curioso: o zagueiro Aymeric Laporte, do Athletic Bilbao, usará a camisa 10 da Roja.

O motivo, no entanto, não é claro – e talvez nem exista. Apesar de ser um dos números mais simbólicos do futebol mundial, a numeração na seleção espanhola costuma seguir critérios aleatórios. Em outras convocações, por exemplo, Gavi, meio-campista do Barcelona, chegou a usar a camisa 9, tradicionalmente destinada a centroavantes.

O zagueiro Laporte usando a camisa 10 na seleção da Espanha (Foto: Reprodução/X)

A escolha reforça que os números na Roja não seguem o padrão habitual do futebol. Jogadores como Sergi Roberto, Héctor Bellerín e Marc Bartra – todos com características bem diferentes das de um “camisa 10 clássico” – também já vestiram o número em compromissos anteriores da seleção.

Veja a escalação da Espanha 🔴🟡

Para o duelo contra a Bulgária, De la Fuente optou por manter a base da equipe que goleou a Geórgia, com Baena e Samu Aghehowa com novidade entre os titulares do ataque. Na linha defensiva, Laporte volta entre os zagueiros, além de Grimaldo, que assume a posição de Cucurella.

⚽ GOL: Unai Simón

⚽ LTD: Pedro Porro

⚽ ZAG: Le Normand

⚽ ZAG: Laporte

⚽ LTE: Grimaldo

⚽ MEI: Zubimendi

⚽ MEI: Pedri

⚽ MEI: Mikel Merino

⚽ ATA: Baena

⚽ ATA: Samu

⚽ ATA: Oyarzabal

