menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Espanha entrará em campo com zagueiro usando a camisa 10

Laporte, no entanto, não desempenhará a função

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/10/2025
15:15
O zagueiro Laporte usando a camisa 10 na seleção da Espanha (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraO zagueiro Laporte usando a camisa 10 na seleção da Espanha (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (14), a Espanha entra em campo em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com força máxima, a escalação de Luis de la Fuente chamou a atenção por um detalhe curioso: o zagueiro Aymeric Laporte, do Athletic Bilbao, usará a camisa 10 da Roja.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O motivo, no entanto, não é claro – e talvez nem exista. Apesar de ser um dos números mais simbólicos do futebol mundial, a numeração na seleção espanhola costuma seguir critérios aleatórios. Em outras convocações, por exemplo, Gavi, meio-campista do Barcelona, chegou a usar a camisa 9, tradicionalmente destinada a centroavantes.

continua após a publicidade
O zagueiro Laporte usando a camisa 10 na seleção da Espanha (Foto: Reprodução/X)
O zagueiro Laporte usando a camisa 10 na seleção da Espanha (Foto: Reprodução/X)

A escolha reforça que os números na Roja não seguem o padrão habitual do futebol. Jogadores como Sergi Roberto, Héctor Bellerín e Marc Bartra – todos com características bem diferentes das de um “camisa 10 clássico” – também já vestiram o número em compromissos anteriores da seleção.

➡️ Udine amanhece em silêncio e com militares nas ruas antes de Itália x Israel

Veja a escalação da Espanha 🔴🟡

Para o duelo contra a Bulgária, De la Fuente optou por manter a base da equipe que goleou a Geórgia, com Baena e Samu Aghehowa com novidade entre os titulares do ataque. Na linha defensiva, Laporte volta entre os zagueiros, além de Grimaldo, que assume a posição de Cucurella.

continua após a publicidade

⚽ GOL: Unai Simón
⚽ LTD: Pedro Porro
⚽ ZAG: Le Normand
⚽ ZAG: Laporte
⚽ LTE: Grimaldo
⚽ MEI: Zubimendi
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Mikel Merino
⚽ ATA: Baena
⚽ ATA: Samu
⚽ ATA: Oyarzabal

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias