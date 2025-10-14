Barcelona perde Lewandowski para clássico contra o Real Madrid
Blaugranas anunciam nova baixa para as próximas semanas
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona anunciou, nesta terça-feira (14), que Robert Lewandowski sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, dessa forma, estará fora do clássico contra o Real Madrid, que acontece no próximo dia 26, no Santiago Bernabéu, por La Liga. O atacante polonês entra para o departamento médico dos Blaugranas, que já conta com seis atletas fora de ação.
Relacionadas
- Lance! Biz
Vencedor de Grammy estampará camisa do Barcelona contra Real Madrid
Lance! Biz14/10/2025
- Lance! Biz
Barcelona rejeita oferta por Yamal com valor duplicado: veja cifras
Lance! Biz14/10/2025
- Futebol Internacional
Titular do Barcelona se lesiona e fica fora de clássico contra o Real
Futebol Internacional13/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em comunicado oficial, o Barcelona detalhou a contusão sofrida por Robert Lewandowski:
"O jogador Robert Lewandowski sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Ele está fora, e seu tempo de recuperação dependerá da progressão da lesão", divulgou o clube.
Apesar de não ter estipulado um tempo de recuperação exato, a imprensa espanhola adianta que Lewandowski deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas. Aos 37 anos, Lewa se junta a outros seis jogadores no departamento médico do Barça. Lamine Yamal é o principal deles, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação. Fermín López está em fase final de recuperação para retornar aos treinos.
Lewandowski deverá deixar o Barcelona ao fim da temporada
Aos 37 anos, Robert Lewandowski está em sua quarta temporada no Barcelona. Porém, segundo o jornal "Sport", tanto o polonês quanto o Barça estão alinhados em encerrar o vínculo no dia 30 de junho de 2026, quando expira seu contrato. Assim, várias estrelas são cotadas para substituí-lo, como Lautaro Martínez, Julian Alvarez e Erling Haaland.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias