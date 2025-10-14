menu hamburguer
Barcelona perde Lewandowski para clássico contra o Real Madrid

Blaugranas anunciam nova baixa para as próximas semanas

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2025
15:46
Lewandowski lamenta pênalti perdido em Sevilla x Barcelona (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
imagem cameraLewandowski lamenta pênalti perdido em Sevilla x Barcelona (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
Robert Lewandowski sofreu lesão muscular na coxa esquerda.
Ficará fora do clássico contra o Real Madrid em 26 de outubro.
Barcelona informou que a recuperação pode levar de três a seis semanas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira (14), que Robert Lewandowski sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, dessa forma, estará fora do clássico contra o Real Madrid, que acontece no próximo dia 26, no Santiago Bernabéu, por La Liga. O atacante polonês entra para o departamento médico dos Blaugranas, que já conta com seis atletas fora de ação.

Em comunicado oficial, o Barcelona detalhou a contusão sofrida por Robert Lewandowski:

"O jogador Robert Lewandowski sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Ele está fora, e seu tempo de recuperação dependerá da progressão da lesão", divulgou o clube.

Apesar de não ter estipulado um tempo de recuperação exato, a imprensa espanhola adianta que Lewandowski deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas. Aos 37 anos, Lewa se junta a outros seis jogadores no departamento médico do Barça. Lamine Yamal é o principal deles, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação. Fermín López está em fase final de recuperação para retornar aos treinos.

Lewandowski caído no gramado e com a mão no músculo posterior da coxa esquerda em Barcelona x Celta de Vigo
Lewandowski caído no gramado ao sentir lesão pelo Barcelona na última temporada (Foto: Josep Lago/AFP)

Lewandowski deverá deixar o Barcelona ao fim da temporada

Aos 37 anos, Robert Lewandowski está em sua quarta temporada no Barcelona. Porém, segundo o jornal "Sport", tanto o polonês quanto o Barça estão alinhados em encerrar o vínculo no dia 30 de junho de 2026, quando expira seu contrato. Assim, várias estrelas são cotadas para substituí-lo, como Lautaro Martínez, Julian Alvarez e Erling Haaland.

