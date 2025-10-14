menu hamburguer
Cristiano Ronaldo joga? Com mudanças, Portugal divulga escalação contra Hungria

Com diversos astros na convocação, o técnico Roberto Martínez confirmou os titulares para confronto

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/10/2025
14:44
Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Em busca da classificação para Copa do Mundo de 2026, Portugal divulgou a escalação que entrará em campo no duelo contra a Hungria nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. Com diversos astros na convocação, o técnico Roberto Martínez confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo.

Diferente da partida do jogo do fim de semana desta Data Fifa, contra a Irlanda, o treinador preferiu pôr a campo o lateral-direito Nélson Semedo no lugar de Diogo Dalot, e o zagueiro Renato Veiga como substituto de Gonçalo Inácio.

Veja a escalação de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

⚽ GOL: Diogo Costa
⚽ LD: Nélson Semedo
⚽ ZAG: Rúben Dias
⚽ ZAG: Renato Veiga
⚽ LE: Nuno Mendes
⚽ MC: Rúben Neves
⚽ MC: Vitinha
⚽ MEI: Bruno Fernandes
⚽ ATA: Bernardo Silva
⚽ ATA: Pedro Neto
⚽ ATA: Cristiano Ronaldo

Reservas: José Sá, Rui Silva, Diogo Dalot, António Silva, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Pedro Gonçalves, Nuno Tavares, Matheus Nunes, Francisco Trincão, João Félix e Francisco Conceição.

Portugal divulga escalação para jogo contra Hungria pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Federação Portuguesa)
Portugal divulga escalação para jogo contra Hungria pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Federação Portuguesa)

Como estão as equipes nas Eliminatórias?

Portugal chega para o confronto com a moral altíssima após uma vitória dramática no último minuto contra a Irlanda, que manteve sua campanha 100% perfeita nas eliminatórias. A partida é decisiva, pois uma vitória, combinada com um tropeço da Armênia, garante a classificação antecipada da equipe de Roberto Martínez para a Copa do Mundo de 2026.

A Hungria chega para o jogo motivada por uma vitória crucial sobre a Armênia, que a colocou em uma boa posição na briga pela vaga na repescagem. O grande desafio da equipe de Marco Rossi é superar um retrospecto histórico extremamente negativo, já que nunca venceu Portugal em 15 confrontos.

✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Hungria
4ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Srdjan Jovanović
🚩 Assistentes: Uroš Stojković e Milan Mihajlović (assistentes), Novak Simović (quarto árbitro)
📺 VAR: Momčilo Marković

