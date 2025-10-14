Estrangeiros reagem à atuação de dupla do Palmeiras na Data Fifa: ‘Dos piores’

Dois jogadores do Palmeiras disputaram jogos por suas seleções entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira (14). O resultado foi diferente para Gustavo Gómez, do Paraguai, e Facundo Torres, do Uruguai.

O uruguaio do Palmeiras foi titular da Seleção Uruguaia no amistoso contra o Uzbequistão jogando como meia. Aos 6 minutos do segundo tempo, Facundo acertou uma pancada de canhota e abriu o placar na vitória Celeste por 2 a 1.

No caso do paraguaio Gustavo Gómez, o resultado foi diferente. O zagueiro também foi titular, mas perdeu para a Coreia do Sul, por 2 a 0, na manhã desta quarta-feira (14).

Como o futebol é uma caixinha de surpresas, a atuação de Facundo Torres, que marcou um gol e venceu, dividiu opiniões. Por outro lado, Gustavo Gómez, que perdeu seu jogo, foi muito elogiado pela maioria dos paraguaios. Veja os comentários sobre a dupla do Palmeiras abaixo:

Abel Ferreira não contou com a dupla em Palmeiras x Juventude (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja comentários sobre a dupla do Palmeiras na Data Fifa

Tradução: Ele pode ser um dos piores jogadores do Uruguai. No segundo tempo, errou um passe a 20 metros de distância e lançou para o lateral, jogador da seleção… parabéns para Sanabria, LaQuintana e Viñas.

Tradução: Que gol, Cuervo, você é o número 1 (eu não sabia que o Uruguai estava jogando)

Tradução: Uma derrota com o time focado no ataque, e eles pagaram por isso: um gol da Coreia do Sul. Omar Alderete não conseguia ver o que estava acontecendo ao seu redor. A defesa, com exceção de Gustavo Gómez, era fraca.

Tradução: Dos 8 duelos enfrentados pelos zagueiros paraguaios, o único que venceu com 100% de aproveitamento (4/4) foi Gustavo Gómez. Junior Alonso perdeu 2 de 2, Alderete venceu 1 de 2 e Alan Benítez perdeu 1 de 1.

Data Fifa para os palmeirenses

Quatro jogadores do Palmeiras foram convocados nesta Data Fifa repleta de amistosos: Flaco López e Anibal Moreno, pela Argentina, Gustavo Gómez e Ramon Sosa (lesionado), pelo Paraguai, Emiliano Martínez e Facundo Torres, pelo Uruguai.

Os argentinos do Palmeiras ainda não tiveram chance com Lionel Scaloni na Seleção Argentina, mas o atacante Flaco López deve ser titular da equipe nesta noite, no duelo contra Porto Rico.

O paraguaio Gustavo Gómez foi titular nos dois amistosos do Paraguai, contra Japão e Coreia do Sul. A Seleção Paraguaia empatou por 2 a 2 com os japoneses e perdeu por 2 a 0 para os coreanos. Ramon Sosa foi cortado por lesão.

Facundo Torres foi titular nos dois jogos do Uruguai na Data Fifa. O jogador do Palmeiras marcou um dos gols da vitória contra o Uzbequistão. Já Emiliano Martínez, entrou no segundo tempo dos dois jogos sem grande destaque.