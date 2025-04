Entenda por que Salah recusou oferta milionária da Arábia para seguir no Liverpool

O Liverpool anunciou, na manhã de sexta-feira (11), a renovação de contrato do atacante Mohamed Salah, que permanecerá em Anfield até meados de 2027. A extensão do vínculo deu fim a uma das maiores "novelas" recentes do futebol europeu, mas ficou perto de criar outra: o egípcio recebeu uma proposta no valor de 500 milhões de libras (575,8 milhões de euros) para ir à Arábia Saudita, segundo o canal inglês "BBC Sports".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão de permanecer em Anfield, no entanto, reflete o desejo de Salah de continuar competindo em alto nível na Europa e continuar seu legado com a camisa do Liverpool. Desde sua estreia em agosto de 2017, o egípcio coleciona recordes e marcas no clube.

continua após a publicidade

Além da chance de ampliar ainda mais seus impressionantes números e conquistas no Liverpool, o novo vínculo de Salah com os Reds envolveu um aumento salarial para o atacante, que já é o mais bem pago do elenco. Com a renovação, o camisa 11 ganhará mais de R$ 13,3 milhões mensais e aproximadamente R$ 3.082.524 por semana, conforme noticiado pelo jornal "The Sun", da Inglaterra.

Pelo veículo inglês, o egípcio passa a ter o segundo maior salário da Premier League, empatado com Kevin De Bruyne e atrás de Haaland, adversários de Manchester City.

continua após a publicidade

No comunicado que confirmou a renovação, Salah também comemorou o fim da longa novela. Ao longo de 2024-25, o "Egyptian King" chegou a afirmar publicamente que se via "mais fora do que dentro" de Anfield devido a não ter sido procurado para tratar do assunto.

- Isso é maravilhoso, tive meus melhores anos aqui. Já joguei por oito anos, espero que sejam dez. Curto a vida e o futebol aqui. Quero dizer à torcida que estou muito feliz de continuar aqui. Assinei porque acredito que podemos ganhar outros grandes títulos juntos. Continuem nos apoiando e nós entregaremos o nosso melhor, e esperançosamente, no futuro, ergueremos mais taças - declarou o camisa 11.

Mohamed Salah assina renovação contratual com o Liverpool (Foto: Reprodução / Twitter)

➡️ Às vésperas da Champions, Arsenal empata com Brentford na Premier League

🔢 Números de Mohamed Salah pelo Liverpool

⚽ 394 jogos

🥅 243 gols

📤 111 assistências

🏆 Títulos: Champions League de 2018-19; Supercopa da Uefa de 2019; Mundial de Clubes de 2019; Premier League de 2019-20; FA Cup de 2021-22; Supercopa da Inglaterra de 2022; EFL Cup de 2021-22 e 2023-24

📆 TEMPORADA ATUAL

⚽ 45 jogos

⌛ 3.876 minutos em campo

🥅 32 gols

📤 22 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 7 empates

❌ 5 derrotas