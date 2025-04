Em jogo agitado, Bayern e Dortmund empatam na Bundesliga

Bayern de Munique e Borussia Dortmund empataram por 2 a 2, neste sábado (12), na Allianz Arena, pela 29ª rodada da Bundesliga. Raphael Guerreiro e Gnabry marcaram para o clube bávaro, enquanto os visitantes contaram com os gols de Beier e Anton.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, os Bávaros mantiveram vantagem de seis pontos do vice-líder, Bayer Leverkusen, pois também empataram na rodada. Os Aurinegros, por outro lado, estão na oitava colocação, com 42 pontos, distantes de uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Bayern e Borussia Dortmund pela Bundesliga?

No último "Der Klassiker" de Thomas Müller pelo Bayern de Munique, a equipe de Vincent Kompany foi superior no primeiro tempo. Apesar de ter mais finalizações e aparecer com frequência no terço final do campo, o time não conseguiu converter as chances. O Borussia Dortmund até tentou achar algumas oportunidades com Julian Brandt, mas quem se destacou foi o goleiro Kobel, que impediu os Bávaros de abrirem o placar.

No entanto, o cenário e a tônica da primeira etapa mudou logo na volta do intervalo. Em contra-ataque dos Aurinegros, Beier recebeu lançamento, deixou para Brandt organizar a ligação entre os atacantes, achou Ryerson que cruzou para Beier marcar de cabeça.

continua após a publicidade

Até os 20 minutos do segundo tempo, o grande herói do Dortmund em Munique havia sido o goleiro Kobel, responsável por cinco defesas nos ataques bávaros. Porém, como em toda temporada, o Bayern conseguiu a imposição e virou a chave logo em seguida.

Serge Gnabry partiu para dentro dos marcadores na grande área em velocidade até a linha de fundo, tocou para Thomas Müller que ajeitou de primeira na medida para o chute de Guerreiro no cantinho do gol. Pouco tempo depois, novamente, Gnabry aparece como o "respiro" do Bayern no jogo: o atacante limpou a marcação e bateu colocado, sem chances para o goleiro.

No clima quente do clássico, a resposta veio rápida. Em cobrança de escanteio, com a bola espirrada dentro da pequena área, Kobel defendeu um voleio do atacante Guirassy, artilheiro do Borussia na temporada, e Anton aproveitou o rebote para igualar o placar.

Beier comemora gol em Borussia Dortmund x Bayern de Munique na Bundesliga (Foto: Reprodução)

O que vem por aí?

Agora, fora de casa na Champions League, o Bayern de Munique volta suas atenções para tentar reverter o placar de 2 a 1 para a Inter de Milão e conquistar uma vaga às semifinais da competição. O desafio, porém, é maior ainda para o Borussia Dortmund, que recebe o Barcelona no Signal Iduna Park depois de sofrer goleada por 4 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN X DORTMUND

29ª RODADA - BUNDESLIGA

🗓️ Data e horário: sábado, dia 12 de abril, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

🎩 Árbitro: Tobias Welz

🥅 Gols: Beier, 3'/2ºT (0-1); Guerreiro, 20'/2ºT (1-1); Gnabry, 24'/1ºT (2-1); Anton, 30'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer, Kim Min-Jae, Eric Dier e Stanisic; Goretzka e Joshua Kimmich; Michael Olise, Thomas Müller e Leroy Sané; Harry Kane.

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Süle, Waldemar Anton e Emre Can; Ryerson, Ozcan, Svensson, Pascal Gross e Julian Brandt; Maximilian Beier e Guirassy.