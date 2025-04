Treinador de time da Premier League é internado antes de rodada

O Newcastle terá uma baixa importante para o duelo contra o Manchester United, neste domingo. O treinador da equipe, Eddie Howe, precisou ser internado às pressas após ter se sentido mal durante vários dias, conforme informação do clube. Desta forma, não poderá atuar na 32ª rodada da Premier League.

O comandante de 47 anos foi levado ao hospital na sexta-feira e não estará à disposição para comandar o time, que briga pelas primeiras colocações e uma vaga direta na Champions League da próxima temporada.

"Eddie Howe perderá o jogo de amanhã contra o Manchester United devido a problemas de saúde. O técnico dos Magpies foi internado no hospital na noite de sexta-feira, após se sentir mal há alguns dias. Todos no Newcastle United desejam a Eddie uma rápida recuperação, e mais atualizações serão divulgadas em breve".

Além da nota publicada nas redes sociais, o Newcastle também emitiu um comunicado oficial relatando o estado de saúde de Eddie e também desejando uma pronta recuperação ao treinador.

Newcastle e Manchester United se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da Premier League.

Veja a nota do Newcastle na íntegra

O técnico dos Magpies foi internado no hospital na noite de sexta-feira, sentindo-se mal há vários dias.A equipe médica manteve Eddie internado durante a noite para exames complementares, que ainda estão em andamento. Ele está consciente, conversando com a família e continua recebendo cuidados médicos especializados. Todos no Newcastle United desejam a Eddie uma rápida recuperação e mais atualizações serão divulgadas em breve. Jason Tindall e Graeme Jones liderarão o time no St. James' Park no domingo, apoiados pela comissão técnica do clube.

Temporada do Newcastle

Na atual temporada, o Newcastle vive um ótimo momento. Além de estar na briga pelas primeiras colocações com chances de se classificar à Champions League - a equipe precisa vencer os dois jogos que tem a menos na Premier League para chegar à terceira colocação -, o time conquistou da Copa da Liga Inglesa após 70 anos e encerrou outros tabus.

A equipe venceu o Liverpool após 10 anos. A última vitória do clube contra os Reds havia sido em dezembro de 2015, quando venceu pelo mesmo placar na Premier League. De lá para cá, foram 17 jogos sem a vitória, sendo 12 derrotas e cinco empates.

Já Eddie Howe quebrou outro tabu na competição. Ele é o primeiro técnico inglês a ganhar o título da Copa da Liga Inglesa desde 2004, quando Steve McLaren ganhou pelo Middlesbrough. Nenhum treinador da Inglaterra havia conquistado a Copa até o comandante do Newcastle.