João Pedro, centroavante da Seleção Brasileira, viveu mais um dia iluminado na Premier League. Neste sábado (12), o camisa 10 do Brighton anotou, de pênalti, os dois gols do empate diante do Leicester em 2 a 2, pela 32ª rodada da competição.

A marca da cal, inclusive, tem se tornado um lugar de decisões para o atacante. Desde o começo da temporada passada, João passou a ser um dos principais cobradores de penalidades pela equipe dos Seagulls, e apresenta um aproveitamento elevado.

Ao todo, são 16 cobranças, com apenas um erro. A falha aconteceu no embate com o Aston Villa, pela 36ª rodada da Premier League de 2023-24. Na cobrança, o centroavante escolheu o lado direito do goleiro Robin Olsen, que fez a defesa; no rebote, porém, João Pedro testou para o fundo das redes e fez o gol solitário do triunfo no Amex Stadium, já aos 42 minutos do segundo tempo.

De todos os jogadores da Premier League, apenas Mohamed Salah converteu mais tentativas de pênalti desde agosto de 2023, com 18 acertos, além de quatro chances perdidas. O aproveitamento do brasileiro, portanto, é superior ao astro do Liverpool: 93,7% a 81,8%.

🎯 Os pênaltis cobrados por João Pedro, da Seleção, desde 2023-24

🥅 Gol ou não? ⚔️ Jogo 📆 Competição 🧤 Goleiro Sim ⚽ Brighton 4x1 Luton Town Premier League 2023-24 Thomas Kaminski Sim ⚽ Brighton 2x3 AEK Athens Europa League 2023-24 Cican Stankovic Sim ⚽ Brighton 2x3 AEK Athens Europa League 2023-24 Cican Stankovic Sim ⚽ Olympique de Marselha 2x2 Brighton Europa League 2023-24 Pau López Sim ⚽ Nottingham Forest 2x3 Brighton Premier League 2023-24 Odysseas Vlachodimos Sim ⚽ AEK Athens 0x1 Brighton Europa League 2023-24 Cican Stankovic Sim ⚽ Brighton 4x2 Tottenham Premier League 2023-24 Guglielmo Vicario Sim ⚽ Brighton 4x2 Tottenham Premier League 2023-24 Guglielmo Vicario Sim ⚽ Sheffield 2x5 Brighton Copa da Inglaterra 2023-24 Ivo Grbic Sim ⚽ Sheffield 2x5 Brighton Copa da Inglaterra 2023-24 Ivo Grbic Não ❌ Brighton 1x0 Aston Villa Premier League 2023-24 Robin Olsen Sim ⚽ Brighton 1x1 Arsenal Premier League 2024-25 David Raya Sim ⚽ Brighton 2x1 Bournemouth Premier League 2024-25 Kepa Arrizabalaga Sim ⚽ Brighton 2x1 Fulham Premier League 2024-25 Bernd Leno Sim ⚽ Brighton 2x2 Leicester Premier League 2024-25 Mads Hermansen Sim ⚽ Brighton 2x2 Leicester Premier League 2024-25 Mads Hermansen

A boa fase de João Pedro foi justificada com a convocação para a Seleção Brasileira em março, sob o comando de Dorival Júnior. Entretanto, o desempenho da equipe não foi dos melhores. O ex-Fluminense foi titular diante da Colômbia, substituído no segundo tempo, e do banco, viu Vini Jr decidir nos acréscimos; já frente à Argentina, também assistiu fora das quatro linhas ao massacre da Albiceleste por 4 a 1, que culminou na demissão do treinador.