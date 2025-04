Às vésperas da Champions, Arsenal empata com Brentford na Premier League

Às vésperas do duelo contra o Real Madrid, o Arsenal empatou com o Brentford em 1 a 1, pela 32ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium. Os Gunners abriram o placar com Partey, enquanto Wissa deixou tudo igual para a equipe visitante.

Como foi a partida entre Arsenal e Brentford?

Em um primeiro tempo sem muitas emoções, o Arsenal criou as melhores chances e assustou o Brentford em algumas ocasiões. No entanto, os visitantes tiveram a primeira boa chegada com Ajer recebendo um passe em profundidade pela direita e finalizando rasteiro para boa defesa de Raya. Na sequência, os Gunners abriram o placar com Tierney aproveitando cruzamento da direita e desviando de cabeça, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR. Na reta final, Trossard criou uma grande chance ao driblar um defensor na entrada da área e bater de longe para grande intervenção de Flekken.

Após um início de segundo tempo devagar, o Arsenal abriu o placar após um rápido contra-ataque puxado por Rice do campo de defesa ao campo de ataque, servindo Partey na área, que finalizou de primeira para estufar as redes aos 15 minutos. No entanto, o Brentford chegou ao empate após Kayode levantar uma bola na área, Collins escorar para Wissa girar e bater para deixar tudo igual no confronto aos 28 minutos. Nos acréscimos, Saka recebeu uma bola na entrada da área, ajeitou para a perna canhota e bateu ao lado da meta tirando tinta da trave.

O que vem por aí para Arsenal e Brentford?

Na quarta-feira (16), o Arsenal viaja para encarar o Real Madrid, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, na Espanha. Por outro lado, o Brentford volta à campo diante do Brighton, no sábado (19), pela 33ª rodada da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 1 x 1 Brentford - Premier League

32ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 13h30 (de Brasília).

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

🥅 Gols: Partey, 15'/2ºT (1-0); Wissa, 28'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Norgaard, Schade e Yarmolyuk (BRE); Odegaard (ARS)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Partey (Timber), Saliba, Kiwior e Tierney (Lewis-Skelly); Jorginho, Zinchenko (Odegaard) e Rice (Merino); Nwaneri (Saka), Trossard e Martinelli.

BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Flekken; Ajer (Kayode), Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard (Gustavo Nunes), Janelt (Yarmolyuk) e Damsgaard (Jensen); Mbeumo, Wissa e Schade.