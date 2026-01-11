menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick estreia hoje? Saiba onde assistir Lille x Lyon

Atacante brasileiro poderá atuar pela primeira vez com a camisa do novo clube

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
11:27
FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TRAINING
imagem cameraEndrick durante primeiro treino como jogador do Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
O atacante Endrick poderá atuar pela primeira vez com a camisa do Lyon neste domingo (11), às 17h (de Brasília), na partida contra o Lille, válida pela segunda rodada da Copa da França. A partida será realizada no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA), com transmissão ao vivo do SportyNet (YouTube).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ficha do jogo

Lille-escudo-onde-assistir
LIL
Lyon-escudo-onde-assistir
LYO
2ª rodada
Copa da França
Data e Hora
Domingo, 11 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)
Árbitro
Clément Turpin
Assistentes
Nicolas Danos e Steven Torregrossa
Onde assistir
SportyNet

O Lille aposta no mando de campo para tentar encerrar uma sequência negativa diante do Lyon, já que não vence o rival há cinco partidas e foi eliminado nos dois últimos confrontos entre as equipes pela Copa da França. Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio terá desfalques importantes: Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré seguem lesionados, enquanto Hamza Igamane está a serviço da seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

O Lyon chega com expectativa em torno da possível estreia de Endrick contra o Lille. O atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, está liberado para atuar e foi confirmado pelo técnico Paulo Fonseca como opção para a partida, ainda que não haja definição sobre titularidade. Para o confronto, o único desfalque confirmado é o meio-campista Corentin Tolisso, suspenso.

Endrick em campo ⚽

No Palmeiras, Endrick atuou com regularidade desde sua estreia sob o comando de Abel Ferreira e, ao longo de dois anos, disputou 82 partidas, com 21 gols e três assistências. Posteriormente, encerrou sua primeira passagem pelo Real Madrid com 40 jogos, sete bolas na rede e um passe decisivo.

Em 2025/26, entretanto, entrou em campo apenas três vezes, somando 99 minutos, sem participação direta em gols, o que o levou a buscar a recuperação do melhor rendimento. Com isso, Endrick optou por ser emprestado pelo Real e jogar no futebol francês.

A escolha por defender o Lyon no restante da temporada se insere em uma estratégia para retomar protagonismo na carreira, ampliar a minutagem em campo e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSER
Endrick foi apresentado como reforço do Lyon no dia 5 de janeiro (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Lille e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Lille 🆚 Lyon
2ª rodada — Copa da França
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin
🚩 Assistentes: Nicolas Danos e Steven Torregrossa

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lille (Técnico: Bruno Genesio)
Bodart; Meunier, Goffi, Bentaleb e Thiago Santos; Benjamin Andre, Bouaddi, Ethan Mbappe, Felix Correa e Haraldsson; Giroud.

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Descamps; Maitland-Niles, Hateboer, Ruben Kluivert e Abner Vinicius; Mathys de Carvalho, Morton e Merah; Karabec, Satriano (Endrick) e Afonso Daniel.

