Endrick estreia hoje? Saiba onde assistir Lille x Lyon
Atacante brasileiro poderá atuar pela primeira vez com a camisa do novo clube
O atacante Endrick poderá atuar pela primeira vez com a camisa do Lyon neste domingo (11), às 17h (de Brasília), na partida contra o Lille, válida pela segunda rodada da Copa da França. A partida será realizada no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA), com transmissão ao vivo do SportyNet (YouTube).
Ficha do jogo
O Lille aposta no mando de campo para tentar encerrar uma sequência negativa diante do Lyon, já que não vence o rival há cinco partidas e foi eliminado nos dois últimos confrontos entre as equipes pela Copa da França. Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio terá desfalques importantes: Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré seguem lesionados, enquanto Hamza Igamane está a serviço da seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.
O Lyon chega com expectativa em torno da possível estreia de Endrick contra o Lille. O atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, está liberado para atuar e foi confirmado pelo técnico Paulo Fonseca como opção para a partida, ainda que não haja definição sobre titularidade. Para o confronto, o único desfalque confirmado é o meio-campista Corentin Tolisso, suspenso.
Endrick em campo ⚽
No Palmeiras, Endrick atuou com regularidade desde sua estreia sob o comando de Abel Ferreira e, ao longo de dois anos, disputou 82 partidas, com 21 gols e três assistências. Posteriormente, encerrou sua primeira passagem pelo Real Madrid com 40 jogos, sete bolas na rede e um passe decisivo.
Em 2025/26, entretanto, entrou em campo apenas três vezes, somando 99 minutos, sem participação direta em gols, o que o levou a buscar a recuperação do melhor rendimento. Com isso, Endrick optou por ser emprestado pelo Real e jogar no futebol francês.
A escolha por defender o Lyon no restante da temporada se insere em uma estratégia para retomar protagonismo na carreira, ampliar a minutagem em campo e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.
Tudo sobre o jogo entre Lille e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lille 🆚 Lyon
2ª rodada — Copa da França
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin
🚩 Assistentes: Nicolas Danos e Steven Torregrossa
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lille (Técnico: Bruno Genesio)
Bodart; Meunier, Goffi, Bentaleb e Thiago Santos; Benjamin Andre, Bouaddi, Ethan Mbappe, Felix Correa e Haraldsson; Giroud.
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Descamps; Maitland-Niles, Hateboer, Ruben Kluivert e Abner Vinicius; Mathys de Carvalho, Morton e Merah; Karabec, Satriano (Endrick) e Afonso Daniel.
