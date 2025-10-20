Jornal europeu repercute ausência de Endrick: ‘Atrás de todos’

Endrick virou uma incógnita no Real Madrid. Tanto o futuro quanto os planos de titularidade do brasileiro são um mistério, e o jogador vive um verdadeiro limbo no clube merengue. Diante disso, o jornal espanhol Marca publicou uma matéria analisando o momento do atacante e apontando que um possível empréstimo pode ser a melhor alternativa para garantir sua presença na Copa do Mundo de 2026.

O Marca traça uma linha do tempo sobre a passagem de Endrick no Real Madrid. Contratado com entusiasmo e expectativa, o atacante chegou rotulado como “o novo Vini Jr ou Rodrygo”, jovens astros que despontaram com sucesso na equipe.

No entanto, com o passar dos meses, o brasileiro não chegou perto de corresponder à expectativa. Pouco utilizado por Ancelotti na última temporada, Endrick ainda não entrou em campo sob o comando de Xabi Alonso.

O atacante chegou a aquecer no último jogo do Real Madrid, contra o Getafe, mas permaneceu no banco e demonstrou desconforto com a situação. Segundo o Marca, a melhor saída seria buscar um empréstimo na próxima janela de transferências.

– [...] A única opção para salvar a temporada é um empréstimo no mercado de transferências de inverno. A falta de oportunidades está destruindo suas chances de ser convocado por Ancelotti e colocando seriamente em risco suas chances de chegar à Copa do Mundo do próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá – escreveu o Marca.

Endrick em último na rotação de Xabi Alonso

O jornal também destacou a posição do brasileiro na hierarquia ofensiva do Real Madrid. Endrick é, atualmente, o último da fila entre os atacantes. Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Mastantuono, Brahim e até Gonzalo García aparecem à sua frente nas opções de Xabi Alonso. Assim, resta ao ex-Palmeiras assistir aos jogos do banco de reservas.

O Marca foi direto ao afirmar que o brasileiro está “atrás de todos” no elenco merengue. Para um jogador que foi convocado para a Seleção Brasileira aos 16 anos e virou titular aos 17, a falta de minutos representa um revés evidente. Dessa forma, o empréstimo aparece como única alternativa viável, mesmo que essa estratégia não seja bem vista dentro do Real Madrid.

Endrick no banco em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

A publicação conclui que Endrick vive um momento decisivo: permanecer no clube, treinando em alto nível, mas sem tempo de jogo, ou sair por empréstimo para ganhar continuidade e tentar reconquistar espaço na seleção.

