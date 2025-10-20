menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal europeu repercute ausência de Endrick: ‘Atrás de todos’

Jogador ainda não estreou sob o comando de Xabi Alonso

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/10/2025
13:56
Endrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)
imagem cameraEndrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Endrick virou uma incógnita no Real Madrid. Tanto o futuro quanto os planos de titularidade do brasileiro são um mistério, e o jogador vive um verdadeiro limbo no clube merengue. Diante disso, o jornal espanhol Marca publicou uma matéria analisando o momento do atacante e apontando que um possível empréstimo pode ser a melhor alternativa para garantir sua presença na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Marca traça uma linha do tempo sobre a passagem de Endrick no Real Madrid. Contratado com entusiasmo e expectativa, o atacante chegou rotulado como “o novo Vini Jr ou Rodrygo”, jovens astros que despontaram com sucesso na equipe.

continua após a publicidade

No entanto, com o passar dos meses, o brasileiro não chegou perto de corresponder à expectativa. Pouco utilizado por Ancelotti na última temporada, Endrick ainda não entrou em campo sob o comando de Xabi Alonso.

Lance!

O atacante chegou a aquecer no último jogo do Real Madrid, contra o Getafe, mas permaneceu no banco e demonstrou desconforto com a situação. Segundo o Marca, a melhor saída seria buscar um empréstimo na próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

[...] A única opção para salvar a temporada é um empréstimo no mercado de transferências de inverno. A falta de oportunidades está destruindo suas chances de ser convocado por Ancelotti e colocando seriamente em risco suas chances de chegar à Copa do Mundo do próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá – escreveu o Marca.

Endrick em último na rotação de Xabi Alonso

O jornal também destacou a posição do brasileiro na hierarquia ofensiva do Real Madrid. Endrick é, atualmente, o último da fila entre os atacantes. Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Mastantuono, Brahim e até Gonzalo García aparecem à sua frente nas opções de Xabi Alonso. Assim, resta ao ex-Palmeiras assistir aos jogos do banco de reservas.

O Marca foi direto ao afirmar que o brasileiro está “atrás de todos” no elenco merengue. Para um jogador que foi convocado para a Seleção Brasileira aos 16 anos e virou titular aos 17, a falta de minutos representa um revés evidente. Dessa forma, o empréstimo aparece como única alternativa viável, mesmo que essa estratégia não seja bem vista dentro do Real Madrid.

Endrick novamente não sai do banco no jogo do Real Madrid
Endrick no banco em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

A publicação conclui que Endrick vive um momento decisivo: permanecer no clube, treinando em alto nível, mas sem tempo de jogo, ou sair por empréstimo para ganhar continuidade e tentar reconquistar espaço na seleção.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias