Zagueiro do Real Madrid sai em defesa de Mbappé e minimiza cobranças
Rüdiger comenta sobre as críticas por conta da participação do francês na defesa
Zagueiro do Real Madrid, Rüdiger saiu em defesa de Mbappé após cobranças por conta da participação do francês no momento defensivo. Em entrevista ao "The Athletic", o alemão elogiou o desempenho do companheiro nos últimos dois anos.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- É preciso dizer a um jogador que marcou 100 gols em dois anos para fazer o meu trabalho? Isso não faz sentido. É preciso olhar para a história. Como era quando Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo estavam aqui? Veja o sucesso que eles tiveram. Não precisamos ficar falando o tempo todo sobre como eles defendem.
Essa crítica ao desempenho de Mbappé não vem de hoje, mas desde os tempos de PSG, principalmente após Luis Enrique ter assumido o comando da equipe francesa. Ainda assim, o camisa 10 é o jogador mais decisivo do Real Madrid nas últimas temporadas e também na atual.
Em 16 partidas disputadas no Campeonato Espanhol e na Champions League, Mbappé soma 17 gols marcados. No entanto, o Real Madrid ocupa apenas a 3ª colocação na La Liga e vem de um ano muito ruim em que não conquistou nenhum título.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Brasil tem três goleiros entre os 50 mais valiosos do mundo; veja ranking
Levantamento do CIES coloca Luiz Júnior, do Villarreal, como brasileiro mais bem avaliado; Joan García, do Barcelona, lidera a lista com estimativa de 80,6 milhões de euros
Dirigente japonês oficializa candidatura à presidência da Fifa
Com isso, eleição do próximo ano deverá ter pelo menos três concorrentes
Barcelona acerta renovação com joia que enfrentou o Flamengo
Xavi Espart é uma das grandes promessas do clube catalão
LaLiga chega à 12ª condenação por racismo no futebol espanhol após caso envolvendo Mbappé
Torcedor recebeu 11 meses de prisão por gestos e sons racistas contra o atacante do Real Madrid durante partida contra o Real Oviedo
Vasco acerta compra de Robert Renan; veja valores
Cruz-Maltino acertou a compra junto ao Zenit, da Rússia
GTA 6: veja as referências esportivas que você não notou
Quadra de time da NBA terá ativação da Rockstar Games
Messi rompe com cúpula da AFA e leva disputa pelo uso de imagem à Justiça
Craque argentino quer impedir que federação utilize seu nome e fotos em campanhas comerciais sem autorização; desgaste envolve presidente Claudio Tapia
Vasco ganha concorrência do futebol italiano por Cuiabano
Clube da primeira divisão italiana sinaliza disposição para pagar 10 milhões de euros pelo lateral-esquerdo
Gallardo revela pedido de Plata, do Flamengo: 'Contava com ele'
Equador derrotou a Bolívia pelo placar de 2 a 0
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Meia do Flamengo volta a marcar, e Uruguai goleia em último amistoso do ano
De La Cruz balançou as redes pela seleção uruguaia pela primeira vez desde outubro de 2023
Ídolo do Barcelona elogia Raphinha como centroavante: 'Surpreendeu'
Ex-atacante destacou a adaptação do brasileiro à função de centroavante e afirmou que o jogador se tornou uma das lideranças da equipe catalã
Rooney revela problemas com álcool e período difícil durante passagem pelo Manchester United
Ex-atacante inglês contou que se isolava por dias para beber, enfrentou dificuldades emocionais no auge da carreira
Igor Thiago é a revelação mais valiosa da história recente do Cruzeiro
Atacante do Brentford está avaliado em 65 milhões de euros e lidera ranking de jogadores revelados pelas categorias de base do clube mineiro
Ex-São Paulo, Paulinho Bóia volta aos gramados na Polônia
Atacante de 28 anos se recupera de lesão, participa de amistoso durante a Data FIFA
Copa do Mundo Feminina completa 35 anos e se prepara para edição histórica no Brasil
Da primeira edição, em 1991, ao Mundial de 32 seleções
Endrick marca, completa três anos pela Seleção e mantém sequência invicta
Atacante chegou a cinco gols pela equipe principal do Brasil
Ex-Botafogo, David Ricardo se destaca no Dínamo Moscou em busca de título histórico na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular durante temporada de 2026/27
Zeca fecha temporada na China com 20 participações em gols pelo Shandong Taishan
Atacante brasileiro atuou em apenas 26 jogos; após fratura no tornozelo, voltou a atuar na última rodada do Campeonato Chinês