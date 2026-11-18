Zagueiro do Real Madrid, Rüdiger saiu em defesa de Mbappé após cobranças por conta da participação do francês no momento defensivo. Em entrevista ao "The Athletic", o alemão elogiou o desempenho do companheiro nos últimos dois anos.

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- É preciso dizer a um jogador que marcou 100 gols em dois anos para fazer o meu trabalho? Isso não faz sentido. É preciso olhar para a história. Como era quando Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo estavam aqui? Veja o sucesso que eles tiveram. Não precisamos ficar falando o tempo todo sobre como eles defendem.

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Essa crítica ao desempenho de Mbappé não vem de hoje, mas desde os tempos de PSG, principalmente após Luis Enrique ter assumido o comando da equipe francesa. Ainda assim, o camisa 10 é o jogador mais decisivo do Real Madrid nas últimas temporadas e também na atual.

Em 16 partidas disputadas no Campeonato Espanhol e na Champions League, Mbappé soma 17 gols marcados. No entanto, o Real Madrid ocupa apenas a 3ª colocação na La Liga e vem de um ano muito ruim em que não conquistou nenhum título.

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