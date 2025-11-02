O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Endrick fez sua estreia na temporada sob o comando de Xabi Alonso, atuando nos 12 minutos finais da partida. Apesar do tempo reduzido em campo, o atacante protagonizou uma jogada de destaque que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais entre os torcedores merengues.

No lance em destaque, Endrick avançou pelo lado direito do ataque conduzindo a bola com velocidade, superou a marcação adversária e acabou sendo parado apenas com falta, após um puxão de camisa de um defensor do Valencia. O lance, além de enaltecerem a habilidade do jovem, passaram a questionar a escassez de oportunidades que ele tem recebido sob o comando de Alonso nesta temporada.

Em contraste, outros jogadores jovens, como Franco Mastantuono — recém-chegado ao clube —, vêm acumulando mais minutos em campo do que o camisa 9 até o momento. A seguir, confira algumas reações sobre a situação de Endrick e as escolhas do técnico:

Promessa galáctica ou fracasso merengue? ⚪

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

Após seis meses, Endrick voltou a vestir o uniforme branco merengue. No entanto, o futuro do jogador pode estar distante do clube, conforme já noticiado por diferentes veículos. O atacante considera a possibilidade de uma saída temporária por empréstimo até o início da Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de manter ritmo de jogo e chegar em plena forma para representar a Seleção Brasileira no torneio.

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto por Kylian Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Jude Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.

Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid.

