Árbitros de La Liga emitem comunicado contra presidente do Real Madrid

A Associação Espanhola de Árbitros de Futebol (AESAF) divulgou um comunicado nesta semana para rebater declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e defender a atuação do coletivo arbitral espanhol. Segundo o jornal espanhol "As", a manifestação ocorre após críticas feitas pelo dirigente em eventos institucionais do clube, nas quais associou o atual modelo de arbitragem ao Caso Negreira e defendeu mudanças estruturais no sistema.

No texto, a entidade afirma que os árbitros atuam com independência, rigor e profissionalismo e rejeita qualquer acusação de envolvimento em esquemas ou conivência com interesses de clubes ou dirigentes. A AESAF destaca que, no âmbito do Caso Negreira, nenhum árbitro foi investigado ou imputado durante o período de instrução do processo.

— Rejeitamos as recentes declarações públicas do presidente do Real Madrid pelo grave prejuízo que esse tipo de manifestação causa à reputação do coletivo arbitral e do futebol espanhol. Não formamos parte de nenhuma trama nem de qualquer conivência com interesses de clubes ou dirigentes.

O comunicado também responde diretamente às críticas feitas pelo Real Madrid em meio a uma fase de resultados negativos da equipe. A associação sustenta que decisões de arbitragem não podem ser utilizadas como justificativa para desempenhos esportivos e ressalta que o resultado das partidas é definido dentro de campo.

Florentino cita 'Caso Negreira' em Assembleia Geral de Delegados do Real Madrid

Florentino Pérez abriu a Assembleia Geral de Delegados do Real Madrid, no mês passado, com um discurso que rapidamente deixou em segundo plano a análise esportiva da temporada. Em mais de uma hora de intervenção, o presidente atacou La Liga, Uefa, sistema de arbitragem e o Barcelona, recolocando o "caso Negreira" no centro do debate.

O dirigente iniciou sua intervenção criticando o calendário, o acúmulo de jogos e o impacto das lesões no elenco. A partir daí, ampliou o discurso para defender que o clube é constantemente submetido a condições desfavoráveis no cenário europeu, apontando diretamente para a Uefa.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)

— Não é que sejamos contra tudo, mas sim contra o que é ilegal ou antiético. Não é normal nem legal tentar impedir os clubes de organizarem os seus próprios torneios. Não é normal que a UEFA tente ditar o nosso destino e nos obrigue a jogar em formatos de competição que prejudicam os adeptos. Ninguém nos pode sancionar; os clubes são livres. Temos o direito a sermos indemnizados por danos de milhares de milhões de euros e o direito de organizar a nossa própria competição — afirmou.

Foi apenas na metade do discurso que Florentino intensificou o ataque ao Barcelona, voltando a tratar do Caso Negreira. O presidente descreveu a situação como "a maior anomalia da história do futebol espanhol" e reforçou que o clube merengue é o único que levou o tema aos tribunais. Antes da citação direta, ele pediu que os sócios "tirassem suas próprias conclusões" ao analisar os gráficos exibidos no telão, que comparavam números de cartões vermelhos entre Barça e Real Madrid.

— O nível da arbitragem espanhola também é inaceitável. É uma vergonha que a FIFA não tenha selecionado nenhum dos 35 árbitros espanhóis. E, claro, também é inaceitável que o Barcelona tenha pago ao vice-presidente da associação de árbitros mais de 8 milhões de euros durante pelo menos 17 anos. Ele ocupou cargos importantes, e esse período coincide, coincidentemente, com os melhores resultados do Barcelona em nosso país.

