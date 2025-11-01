Endrick? Jornal espanhol denuncia joia do Real Madrid: 'Único que não se encaixa'

O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Todos os brasileiros disponíveis participaram da partida: Endrick saiu do banco de reservas e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo — sob os olhares de Virginia Fonseca — e foi substituído na segunda etapa por Rodrygo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.

Após a partida, o jornal espanhol "Marca", um dos principais veículos do país, avaliou o desempenho dos jogadores do Madrid, com ênfase nas atuações tranquilas e notas elevadas para a maioria. Todos os atletas que participaram da partida receberam elogios, inclusive os que tiveram poucos minutos em campo, como Endrick e Rodrygo.

A única exceção foi Franco Mastantuono, argentino de 18 anos em seu primeiro ano no clube, que não correspondeu às expectativas. Segundo o veículo, se há algo que não se encaixa plenamente no esquema de Xabi Alonso, é o talento argentino, que aparenta estar perdido em campo. Apesar disso, ele não demonstrou desânimo ao longo dos 90 minutos e reconhece a necessidade de aprendizado e adaptação. A seguir, veja como o veículo avaliou a atuação da joia:

— Um teste importante para Franco, que ficou de fora do time titular em todas as três partidas importantes do Real até agora. Ele tem estado relativamente apagado ultimamente porque todo o jogo do Madrid tem se concentrado no campo de ataque de Vini. Ele reclama de uma falta na entrada da área que leva a um perigoso contra-ataque do Valencia. Um bom passe de Mastantuono deixa Valverde em ótima posição para marcar um gol fácil — escreveu o "Marca".

Franco Mastantuono, do Real Madrid, disputa a bola com José Gayà, do Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto por Kylian Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Jude Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.

Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid.

