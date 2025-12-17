Rossi vira alvo após falhas em PSG x Flamengo: 'Tentou uma vez'

O PSG abriu o placar contra o Flamengo ainda no primeiro tempo do jogo desta quarta-feira (17), pela final do Mundial, com falha de Rossi. No início do jogo, o goleiro já tinha virado alvo de críticas na web por conta de outro erro em um gol anulado do Paris.

Logo nos primeiro minutos da decisão entre PSG e Flamengo, a equipe rubro-negra ia cometendo uma lambança e foi salva pela arbitragem, que marcou escanteio, após um passe arriscado de Arrascaeta para Rossi. Ao tentar evitar que a bola saísse, o goleiro argentino acertou um chutão nos pés de Fabián Ruiz, que chegou a balançar as redes.

Já no lance do gol do PSG, o goleiro argentino praticamente ajeitou a bola para Kvaratskhelia balançar as redes. O passe de Doué deixou dúvida se a bola chegaria ou não no atacante. Rossi toca nnela e acabou deixando na medida para a finalização.

Web critica atuação de Rossi em PSG X Flamengo

Veja as escalações

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição para PSG x Flamengo.

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Desiré Doué.

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.