Aposentadoria? Luis Suárez define o futuro para 2026

O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira (17), a renovação do contrato do atacante Luis Suárez. O novo vínculo do jogador de 38 anos terá validade até dezembro de 2026, garantindo a permanência do uruguaio por mais uma temporada na MLS. O acerto ocorre após o encerramento da temporada de 2025, na qual o clube conquistou os títulos da Conferência Leste e da MLS Cup.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A permanência do "Pistolero" estava sob incerteza, uma vez que o contrato anterior expiraria ao final deste mês e o atleta havia perdido a titularidade absoluta nas últimas rodadas sob o comando do técnico Javier Mascherano. Segundo informações de bastidores, a negociação envolveu o ajuste do contrato ao teto salarial imposto pela liga, respeitando o histórico do jogador.

continua após a publicidade

Em 2025, Suárez disputou 50 partidas em todas as competições, somando 17 gols e 17 assistências. Embora os números totais de gols tenham sido inferiores aos de 2024 — quando anotou 25 tentos em 37 jogos —, o atacante manteve uma média de participação direta em gols considerada fundamental para o desempenho ofensivo da equipe, acumulando 34 intervenções diretas na última temporada.

Suárez comemora gol do Inter Miami contra o Palmeiras (Foto: Patrícia de Melo / AFP)

Histórico e Conquistas no Clube

Desde sua chegada ao futebol dos Estados Unidos, vindo do Grêmio em dezembro de 2023, Suárez acumulou 42 gols e 30 assistências em 87 jogos pelo Inter Miami. Ele é atualmente o segundo maior artilheiro da história do clube. Além dos títulos nacionais recentes, o uruguaio integrou as campanhas que levaram o time às semifinais da Champions League da CONCACAF e às oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA em 2025.

continua após a publicidade

A renovação também encerra rumores sobre uma possível transferência para o Nacional de Montevidéu, clube onde iniciou sua carreira. Com o novo contrato, Suárez dará continuidade à parceria com Lionel Messi, com quem dividiu a artilharia da equipe na temporada regular de 2024.

Lionel Messi e Luis Suárez comemoram gol da Inter Miami contra o Montreál (Foto: Chandan Khanna/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.