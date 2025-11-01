O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Kylian Mbappé marcou os dois primeiros gols da partida — um de pênalti e outro em semivoleio de canhota —, mas o principal destaque para a imprensa espanhola foi Jude Bellingham.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "Marca" publicou a crônica da goleada, em matéria assinada pelo jornalista José María Rodríguez, com destaque para o nome do inglês no título, ressaltando-o como a principal liderança emocional e técnica da equipe. O veículo, além disso, demonstrou encantamento com a atuação do camisa 5, de modo que relembrou o brilho que ele exibira com a camisa merengue antes de sofrer a última lesão no ombro esquerdo, em julho deste ano. A publicação ainda descreveu o desempenho como a melhor partida do jogador na temporada 2025/26.

continua após a publicidade

Jornal "Marca" sobre a vitória do Real Madrid por 4 a 0 contra o Valencia (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Jude lidera um Real Madrid superior (título). O time dominou o jogo em um primeiro tempo unilateral, com dois gols de Mbappé. O Valencia justificou sua posição na lanterna da tabela. Vinícius, titular, jogou bem e aceitou sua substituição sem reclamar (subtítulo).

— A tala que imobilizava seu ombro esquerdo nos privou de Bellingham por quase dois anos, um pecado mortal pelo qual não devemos procurar culpados, a começar pelo próprio jogador. Livre desse fardo, Bellingham começou a fluir e jogar como Zidane, tal como fez nos seus primeiros meses no Real Madrid, quando superou todas as expectativas . Agora, o camisa 5 está perto desse nível, criativo com a bola, incansável nos seus esforços e um artilheiro prolífico. Ele tem três gols nos últimos três jogos, uma veia que Xabi Alonso está explorando com maestria — escreveu o "Marca".

continua após a publicidade

Jude Bellingham comemora o terceiro gol do Real Madrid contra o Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto por Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.

Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial