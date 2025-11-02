A vitória do Real Madrid por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, revelou alguns destaques da equipe de Xabi Alonso, que foram exaltados por jornais europeus. Além dos nomes tradicionais, como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, outro jogador também foi enaltecido após a partida: o espanhol Álvaro Carreras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lateral-esquerdo marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid - e o quarto da equipe. Ele se juntou ao clube ano passado, quando deixou o Benfica por 50 milhões de euros e firmou contrato até junho de 2031.

continua após a publicidade

Na celebração, bastante emocionado, Carreras beijou o escudo do Real Madrid, e a imagem ganhou destaque pelo mundo.

O jornal "Marca", por exemplo, comparou o jovem ao ex-jogador Roberto Carlos, que fez história no Real Madrid de 1996 a 2007.

— Carreras animou um segundo tempo bastante morno com um chute potente que lembrou os melhores anos de Roberto Carlos. O lateral, um dos jogadores destacados após o clássico, vem melhorando gradativamente, sem muita ostentação. Bem diferente do gol que abriu sua contagem pelo Real Madrid, um chute estrondoso que ecoou pelo teto retrátil.

Destaque do jornal "Marca" a Álvaro Carreras; europeus exaltaram atuação do jovem (Foto: Reprodução/Marca)

E completou: — O gol da noite ficou por conta de Carreras. O lateral, que tem alma de ponta, tende a recuar um pouco demais com Vini à sua frente. Sem ele em campo, apoiou a corrida de Rodrygo, pegou o rebote e desferiu um chute explosivo de pé esquerdo no ângulo. Um gol extraordinário, como aquele que Javi Guerra quase marcou nos acréscimos. Com o pé direito, da ponta direita, ele curvou a bola para o fundo da rede, mas a trave impediu um gol espetacular.

continua após a publicidade

Outra mídia da Espanha, o "AS" também deu destaque à joia espanhola, que sacramentou a goleada do Real Madrid e a liderança de LaLiga.

— Foi mais uma noite feliz no Bernabéu, a caminho de Anfield , num dos jogos mais importantes da temporada (...) Carreras marcou um golaço e não houve lesões. Tudo isso para ir dormir com oito pontos de vantagem sobre o Barça e com a esperança de que uma liderança sustentada desgaste seus perseguidores (...) Carreras fechou o placar com um golaço que selou a goleada. Ele foi o último a comemorar na noite.

➡️Torcedores do Real Madrid avaliam retorno de Endrick: 'Foi o suficiente'

Além dos jornais espanhóis, a atuação de Carreras foi destaque nos principais portais de Portugal, que relembrou a passagem do jogador pelo Benfica.

— Saudades, Benfica? Que gol monumental de Carreras — escreveu o jornal "A Bola". Já o "Notícias ao Minuto" disse: — Carreras 'faturou' assim pela primeira vez no Real Madrid.

Jornal português foi um dos europeus que repercutiu gol e atuação de Carreras, do Real Madrid (Foto: Reprodução/A Bola)

O próximo desafio do Real Madrid é pela Champions League diante do Liverpool, na terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em Anfield. No fim de semana, o clube viaja para encarar o Rayo por LaLiga.

🗣️ Carreras: "Eu acredito no Vini e adoro ele. É um companheiro de equipe incrível"

Após a partida, Carreras concedeu entrevista e foi questionado sobre alguns temas, dentre eles a relação como Vini Jr. O espanhol rechaçou qualquer rivalidade entre eles e ainda exaltou o brasileiro, que contou com a presença de Virgínia, sua namorada, no Santiago Bernabéu.

— Ele não precisa se desculpar comigo. Eu acredito nele e gosto muito dele. Ele é um colega incrível, temos uma ótima relação, e isso fica entre nós.

Outros temas da entrevista

Mbappé

— Estou muito feliz por ele. Ele ganhou um prêmio importante ontem. Estou muito contente, ele merece. Espero que ele ganhe novamente este ano.

Rivalidade com Lamine Yamal

— Gostei de todas as partidas que joguei contra ele. Joguei bem, estudo bastante meus adversários e foi uma ótima partida para toda a equipe.

Convocação para a Espanha

— Tenho orgulho de representar meu país. Foi um ótimo ano. Estou constantemente trabalhando em mim mesma e no meu clube. Aprendi muito com meus companheiros de equipe desde que cheguei. Tenho orgulho de continuar ajudando. O que tiver que ser, será.

Adaptação ao Real Madrid

— Desde que cheguei, sempre disse que apoiaria a equipe da maneira que pudesse. Às vezes preciso jogar mais na defesa. Hoje consegui avançar um pouco. Estou muito feliz por estar aqui e espero que sejam muitos mais momentos assim.

Beijar o escudo é a sua comemoração?

— Sou zagueiro, não penso em comemorações. Não sabia como comemorar, então beijei o escudo. É um sonho realizado.

Objetivo no Real Madrid

— É algo com que sonho desde que cheguei aqui, mas não tinha pressa. Chutei com toda a minha garra, não só com a perna. E entrou, então estou muito feliz. Graças a Deus que entrou.

Mbappé é o mais novo artilheiro merengue da Europa; conheça o seleto grupo do Real Madrid que já venceu a Chuteira de Ouro (Foto: Josep Lago/ AFP)











📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial