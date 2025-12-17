Falha de jogador em PSG x Flamengo choca torcedores: 'Que loucura'

PSG e Flamengo estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (17), em jogo que vale o título da Copa Intercontinental. No primeiro tempo, o erro de um jogador na decisão enlouqueceu os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Logo no começo da partida, o craque Arrascaeta recuou uma bola errada, e a bola ia saindo pela linha de fundo, mas Rossi tentou evitar. O goleiro do Flamengo entregou no pé de Fabian Ruíz, do PSG, que fez o gol. Em campo, o árbitro deu gol, mas o VAR anulou e deu escanteio para o time francês.

➡️Narrador da Globo crava placar de PSG x Flamengo ao vivo: '1 a 0'

Nas redes sociais, os torcedores ficaram em choque com o erro de Rossi em PSG x Flamengo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Alex Sandro, do Flamengo, disputa bola com Lee Kangin (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Veja o lance em PSG x Flamengo e os comentários

Escalações das equipes

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

continua após a publicidade

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição para PSG x Flamengo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Desiré Doué.

continua após a publicidade

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.