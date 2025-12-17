Conmebol anuncia 'bicho' para Flamengo em caso de título

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou que dará uma 'bicho' ao Flamengo, caso o Rubro-Negro se torne campeão do mundo novamente nesta quarta-feira. Se a equipe carioca levantar o troféu e conquistar o Intercontinental, anteriormente chamado de Mundial de Clubes, receberá uma quantia extra de US$ 5 milhões (R$ 27,360 milhões) como recompensa.

"A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) informa que, caso o Flamengo se sagre campeão da Copa Intercontinental, o clube brasileiro receberá um prêmio em dinheiro no valor de USD 5.000.000, em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional. Este prêmio, incluído no Orçamento 2025 aprovado pelo Conselho e pelo Congresso da CONMEBOL, é equivalente ao valor concedido pela FIFA ao campeão do torneio intercontinental", anunciou a Conmebol, em seu site oficial, sobre o bicho destinado ao Flamengo.

- Reafirmamos nosso compromisso com a competitividade e o reconhecimento do mérito esportivo dos clubes sul-americanos. O Flamengo teve um desempenho destacado em 2025, e esse incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência esportiva- disse Alexandre Domínguez, presidente da Conmebol.

PSG x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira pelo Mundial (Foto: Divulgação/FifaCF)

Onde assistir ao jogo do Flamengo?

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).