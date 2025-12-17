menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Conmebol anuncia 'bicho' para Flamengo em caso de título

Flamengo pode receber ainda mais com título mundial

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 17/12/2025
14:01
Danilo Flamengo Pyramids
imagem cameraDanilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou que dará uma 'bicho' ao Flamengo, caso o Rubro-Negro se torne campeão do mundo novamente nesta quarta-feira. Se a equipe carioca levantar o troféu e conquistar o Intercontinental, anteriormente chamado de Mundial de Clubes, receberá uma quantia extra de US$ 5 milhões (R$ 27,360 milhões) como recompensa.

continua após a publicidade

"A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) informa que, caso o Flamengo se sagre campeão da Copa Intercontinental, o clube brasileiro receberá um prêmio em dinheiro no valor de USD 5.000.000, em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional. Este prêmio, incluído no Orçamento 2025 aprovado pelo Conselho e pelo Congresso da CONMEBOL, é equivalente ao valor concedido pela FIFA ao campeão do torneio intercontinental", anunciou a Conmebol, em seu site oficial, sobre o bicho destinado ao Flamengo.

- Reafirmamos nosso compromisso com a competitividade e o reconhecimento do mérito esportivo dos clubes sul-americanos. O Flamengo teve um desempenho destacado em 2025, e esse incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência esportiva- disse Alexandre Domínguez, presidente da Conmebol.

continua após a publicidade
psg x flamengo
PSG x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira pelo Mundial (Foto: Divulgação/FifaCF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Onde assistir ao jogo do Flamengo?

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias