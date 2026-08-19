Emprestado pelo Athletico, Julimar estreia nos Emirados Árabes com gol Atacante faz sua primeira temporada fora do Brasil

Emprestado pelo Athletico-PR ao Sharjah, Julimar fez sua estreia com o clube dos Emirados Árabes com o pé direito. Na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Al Dhafra, o atacante marcou um dos gols e celebrou a nova fase na carreira.

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- Foi o melhor começo possível. Marcar um gol na sua primeira partida no time novo é o melhor cartao de visitas que eu poderia dar. Estou muito feliz com o meu momento. É uma nova e bem diferente etapa na minha carreira. Jogar fora do Brasil é um desafio, não somente futebolístico, mas também cultural. Mas eu me adapto e me sinto melhor a cada dia. Estou totalmente focado no Al Sharjah e nos desafios que teremos nesta temporada. Independentemente da liga que eu jogar, minha vontade de vencer é a mesma. Vamos trabalhar fortes para levar o clube às glórias.

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Em sua primeira campanha longe do Brasil, Julimar celebra a forma como foi recebido por seus companheiros do Sharjah, nos Emirados Árabes. O atleta também comentou sobre seus objetivos em sua nova etapa profissional.

- Fui muito bem recebido no Al Sharjah. Desde o primeiro dia todos me trataram da melhor forma possível, desde meus companheiros até a comissão técnica e diretoria. Como eu disse, é uma mudança muito radical na minha vida. Nunca tinha jogado fora do Brasil antes. Então não é somente uma adaptação futebolística e ao campeonato local, mas também ao país no geral e sua cultura, seu povo. Mas isso faz parte do processo de um atleta. E é uma ótima oportunidade de enriquecer culturalmente. Me sinto feliz e com muita vontade de triunfar no clube.

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O Al Sharjah de Julimar volta a campo pela Pro League no domingo (23), diante do Al Jazira, às 13h30, no horário de Brasília.

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