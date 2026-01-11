Em fim de contrato, meia da Seleção abre o jogo sobre o futuro: 'Verei'

Em fim de contrato no Al-Ittihad, Fabinho, meia da Seleção Brasileira, abriu o jogo sobre seu futuro na próxima temporada. Em entrevista ao "Marca", o ex-jogador do Liverpool deu a entender que não deve permanecer na Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É a primeira vez que chego a um final de contrato. Sempre chegou um clube e me comprou. Não tenho pressa para resolver minha situação, mas sei que nas próximas semanas verei opções com meu representante. Estou muito feliz no Al-Ittihad e tenho que avaliar tudo. Gostaria de voltar à Europa. Agora ou no futuro. Quero provar coisas novas. Na Espanha, joguei 20 minutos, mas seria algo novo também. Tenho vontade de voltar à Espanha, mas estou tranquilo e verei o que é melhor para mim e minha família.

continua após a publicidade

Aos 32 anos e fora da Europa há quase três anos, Fabinho foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Com isso, o meia segue sendo cotado como uma das opções do italiano para a Copa do Mundo de 2026.

Após conquistar todos os títulos possíveis no Liverpool, Fabinho também escreve uma linda história com o Al-Ittihad. Na última temporada, o brasileiro conquistou a Saudi Pro League e a Copa do Rei Saudita pela primeira vez desde sua chegada.

continua após a publicidade

Fabinho tem passagem discreta no Brasil

No Brasil, Fabinho foi contratado pelo Fluminense para as categorias de base, em fevereiro de 2011, após se destacar no Paulínia, de São Paulo. E em junho de 2012, o atleta, que atuava na lateral-direita, foi negociado com o Rio Ave, de Portugal.

Fabinho nem chegou a atuar na equipe profissional do Fluminense, uma vez que o Tricolor o via como uma terceira opção na posição. Na época, Wallace e Igor Julião eram vistos como jogadores com mais potencial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.