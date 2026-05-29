Acompanhe AO VIVO o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana no Lance!TV
Evento acontecerá a partir das 12h (de Brasília) para definir os jogos das oitavas de final das competições
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O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta sexta-feira (29), a partir das 12h, o sorteio que define os confrontos e o chaveamento da Libertadores e da Sul-Americana de 2026. A cerimônia será realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
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A transmissão vai mostrar todos os detalhes e explicações sobre o sorteio, além de analisar os duelos que serão definidos pelas bolinhas nas duas principais competições da América do Sul. Já serão conhecidos os caminhos que podem levar as equipes à Glória Eterna ou à Grande Conquista, lemas das duas copas continentais.
Ao todo, 13 clubes brasileiros estarão envolvidos no evento. Na Libertadores, seis: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na Sul-Americana, os outros sete: Grêmio, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vasco e Santos.
A live terá apresentação de Lucas Borges e comentários de Bernardo Pinho. Além disso, uma entrada será feita direto da Granja Comary, com João Lidington e Marcelo Smigol trazendo o que de melhor aconteceu na coletiva e no treino da Seleção Brasileira, em preparação rumo à Copa do Mundo de 2026.
Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores
Pote 1
- Flamengo
- Coquimbo Unido-CHI
- Independiente Rivadavia-ARG
- Universidad Católica-CHI
- Corinthians
- Cerro Porteño-PAR
- LDU-EQU
- Independiente del Valle-EQU
Pote 2
- Estudiantes-ARG
- Deportes Tolima-COL
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense-ARG
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central-ARG
Confrontos dos playoffs da Sul-Americana
- Universidad Central-VEN x Santos
- Lanús-ARG x Cienciano-PER
- Santa Fé-COL x Caracas-VEN
- Nacional-URU x Tigre-ARG
- Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
- Independiente Medellín-COL x Vasco
- Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
- Bolívar-BOL x Grêmio
Times já classificados às oitavas da Sul-Americana
- Macará-EQU
- Atlético-MG
- São Paulo
- Deportivo Recoleta-PAR
- Botafogo
- Montevideo City Torque-URU
- Olimpia-PAR
- River Plate-ARG
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