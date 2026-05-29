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Acompanhe AO VIVO o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana no Lance!TV

Evento acontecerá a partir das 12h (de Brasília) para definir os jogos das oitavas de final das competições

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
10:17
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Lance!TV fará transmissão ao vivo do sorteio (Foto: Reprodução/Arte Lance!)
imagem cameraLance!TV fará transmissão ao vivo do sorteio (Foto: Reprodução/Arte Lance!)
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O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta sexta-feira (29), a partir das 12h, o sorteio que define os confrontos e o chaveamento da Libertadores e da Sul-Americana de 2026. A cerimônia será realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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A transmissão vai mostrar todos os detalhes e explicações sobre o sorteio, além de analisar os duelos que serão definidos pelas bolinhas nas duas principais competições da América do Sul. Já serão conhecidos os caminhos que podem levar as equipes à Glória Eterna ou à Grande Conquista, lemas das duas copas continentais.

Ao todo, 13 clubes brasileiros estarão envolvidos no evento. Na Libertadores, seis: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na Sul-Americana, os outros sete: Grêmio, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vasco e Santos.

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Post oficial da Conmebol para o sorteio do mata-mata da Libertadores de 2026 (Foto: Reprodução/Conmebol)
Post oficial da Conmebol para o sorteio do mata-mata da Libertadores de 2026 (Foto: Reprodução/Conmebol)

A live terá apresentação de Lucas Borges e comentários de Bernardo Pinho. Além disso, uma entrada será feita direto da Granja Comary, com João Lidington e Marcelo Smigol trazendo o que de melhor aconteceu na coletiva e no treino da Seleção Brasileira, em preparação rumo à Copa do Mundo de 2026.

Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores

Pote 1

  • Flamengo
  • Coquimbo Unido-CHI
  • Independiente Rivadavia-ARG
  • Universidad Católica-CHI
  • Corinthians
  • Cerro Porteño-PAR
  • LDU-EQU
  • Independiente del Valle-EQU

Pote 2

    1.
  1. Estudiantes-ARG
    2. 2.
  2. Deportes Tolima-COL
    3. 3.
  3. Fluminense
    4. 4.
  4. Cruzeiro
    5. 5.
  5. Platense-ARG
    6. 6.
  6. Palmeiras
    7. 7.
  7. Mirassol
    8. 8.
  8. Rosario Central-ARG

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

    1.
  1. Universidad Central-VEN x Santos
    2. 2.
  2. Lanús-ARG x Cienciano-PER
    3. 3.
  3. Santa Fé-COL x Caracas-VEN
    4. 4.
  4. Nacional-URU x Tigre-ARG
    5. 5.
  5. Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
    6. 6.
  6. Independiente Medellín-COL x Vasco
    7. 7.
  7. Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
    8. 8.
  8. Bolívar-BOL x Grêmio

Times já classificados às oitavas da Sul-Americana

    1.
  1. Macará-EQU
    2. 2.
  2. Atlético-MG
    3. 3.
  3. São Paulo
    4. 4.
  4. Deportivo Recoleta-PAR
    5. 5.
  5. Botafogo
    6. 6.
  6. Montevideo City Torque-URU
    7. 7.
  7. Olimpia-PAR
    8. 8.
  8. River Plate-ARG

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