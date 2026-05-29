Acompanhe AO VIVO o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana no Lance!TV

O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta sexta-feira (29), a partir das 12h, o sorteio que define os confrontos e o chaveamento da Libertadores e da Sul-Americana de 2026. A cerimônia será realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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➡️ Sorteio da Libertadores: IA projeta duelo entre brasileiros nas oitavas

A transmissão vai mostrar todos os detalhes e explicações sobre o sorteio, além de analisar os duelos que serão definidos pelas bolinhas nas duas principais competições da América do Sul. Já serão conhecidos os caminhos que podem levar as equipes à Glória Eterna ou à Grande Conquista, lemas das duas copas continentais.

Ao todo, 13 clubes brasileiros estarão envolvidos no evento. Na Libertadores, seis: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na Sul-Americana, os outros sete: Grêmio, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vasco e Santos.

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Post oficial da Conmebol para o sorteio do mata-mata da Libertadores de 2026 (Foto: Reprodução/Conmebol)

A live terá apresentação de Lucas Borges e comentários de Bernardo Pinho. Além disso, uma entrada será feita direto da Granja Comary, com João Lidington e Marcelo Smigol trazendo o que de melhor aconteceu na coletiva e no treino da Seleção Brasileira, em preparação rumo à Copa do Mundo de 2026.

Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

Universidad Católica-CHI

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

Pote 2

1 . Estudiantes-ARG 2 . Deportes Tolima-COL 3 . Fluminense 4 . Cruzeiro 5 . Platense-ARG 6 . Palmeiras 7 . Mirassol 8 . Rosario Central-ARG

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

1 . Universidad Central-VEN x Santos 2 . Lanús-ARG x Cienciano-PER 3 . Santa Fé-COL x Caracas-VEN 4 . Nacional-URU x Tigre-ARG 5 . Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI 6 . Independiente Medellín-COL x Vasco 7 . Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino 8 . Bolívar-BOL x Grêmio

Times já classificados às oitavas da Sul-Americana

1 . Macará-EQU 2 . Atlético-MG 3 . São Paulo 4 . Deportivo Recoleta-PAR 5 . Botafogo 6 . Montevideo City Torque-URU 7 . Olimpia-PAR 8 . River Plate-ARG

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