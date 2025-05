Nesta quinta-feira (15), o Al-Ittihad derrotou o Al-Raed por 3 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Saudita, e conquistou o título da competição. A partida aconteceu no King Abdullah Sport City Stadium, em Jeddah. A equipe campeã enfrentou um susto, já que o Al-Raed abriu o placar com Gonzalez. No entanto, Danilo Pereira, Bergwijn e Al-Aboud marcaram e garantiram a virada.

Com a vitória, o Al-Ittihad faturou seu décimo troféu do Campeonato Saudita, conquistando o título pela segunda vez em dois anos. Com isso, a equipe de Benzema somou nove pontos de vantagem sobre o Al-Hilal e, graças à vantagem no confronto direto, levou a taça do torneio árabe.

O título coloca o Al-Ittihad como a segunda equipe com mais conquistas do Campeonato Saudita, com 10 troféus, ultrapassando o Al-Nassr, que tem nove. O Al-Hilal segue sendo o maior vencedor do torneio, com 19 títulos, mas o Al-Ittihad se aproxima ainda mais da marca do rival.

Elenco estrelado de Al-Ittihad ganha redenção

Nas grandes contratações bombásticas da Arábia Saudita, o Al-Ittihad não ficou para trás e reformulou seu elenco com estrelas do futebol mundial. Para competir com os astros como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Neymar (Al-Hilal), o clube trouxe Karim Benzema, eleito melhor jogador do mundo, além de outros craques consolidados como Fabinho, Kanté e Danilo Pereira.

No entanto, a primeira temporada foi um fiasco. A equipe terminou apenas em 5º lugar no Campeonato Saudita e ficou de fora da Liga dos Campeões da Ásia. Os técnicos Nuno Espírito Santo e Marcelo Gallardo não conseguiram extrair o melhor do elenco, e ambos foram demitidos após passagens frustradas.

Al-Ittihad se sagrou o grande campeão da Arábia Saudita pela 10ª vez (Foto: Reprodução/X)

Na atual temporada, a redenção veio com um gosto doce. O rival Al-Hilal vinha em grande ascensão na competição, era líder isolado do Campeonato Saudita. A equipe de Jorge Jesus - agora ex-técnico - era sólida e parecia imbatível, porém, não para o Al-Ittihad. Com a adição de Berwijn, Aouar e Rajkovic, além do técnico Laurent Blanc, a equipe venceu o ex-time de Neymar e garantiu vantagem no confronto direto após golear a equipe por 4 a 1, no segundo turno.

Com Benzema, que marcou 21 gols no campeonato, a equipe de Jeddah confirmou seu título, mostrando sua força tanto nas contratações quanto na gestão tática. Foi um final de temporada que coroou a virada de chave para o clube.

