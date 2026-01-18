Atuação de Endrick pelo Lyon gera prêmio e grande repercussão: 'Especial'

O Lyon venceu o Stade Brestois por 2 a 1, neste domingo (18), dentro de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Na ocasião, o atacante Endrick foi destaque da equipe do técnico Paulo Fonseca e venceu o prêmio de melhor da partida. A atuação teve grande repercussão nas redes sociais.

Dentro de campo, o camisa 9 não chegou a marcar gol. Mesmo assim, foi fundamental para a construção do resultado. Além de ter colecionado jogadas de impacto, como dribles desnorteantes e passes plásticos, o brasileiro ainda foi responsável por dar uma assistência ao segundo gol do Lyon na partida.

O lance aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 47 minutos, quando Endrick tocou para Abner Vinícius, que foi feliz em acertar um chute de fora da área que parou no ângulo do gol adversário.

A atuação de Endrick ganhou destaque nas redes sociais. Além disso, ele também foi eleito o melhor jogador da partida, tendo voltado para casa com o prêmio após o apito final. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Lyon x Stade Brestois?

Dentro de casa, o Lyon confirmou a vitória sobre o Stade Brestois, pela 18ª rodada do Campeonato Francês, com facilidade. Com um jogador a mais, desde os 18 minutos do primeiro tempo, a equipe de Endrick construiu uma vitória magra mais sólida por 2 a 1.

O lance capital da partida envolveu o camisa 10 Del Castillo, do Stade Brestois, que recebeu cartão vermelho após entrada dura no adversário. Em campo, Endrick foi destaque do Lyon com jogadas de efeito e por dar uma assistência ao gol de Abner Vinícius, o segundo do Lyon no confronto.