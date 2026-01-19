Jornalista faz observação sobre momento de Endrick, no Lyon: 'Alívio'
Brasileiro foi destaque da rodada da Ligue 1
O atacante Endrick foi destaque da vitória do Lyon sobre o Stade Brestois por 2 a 1, no último domingo (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Diante de mais uma partida exemplar do brasileiro na França, o jornalista Flávio Prado, da Jovem Pan, comemorou a atual fase do jogador.
Durante o programa "Bate-Pronto", desta segunda-feira (19), o comunicador destacou que Endrick aparenta está mais feliz na equipe francesa. Flávio Prado afirmou que a saída do Real Madrid foi boa para o brasileiro.
— Tive a alegria de ver os melhores momentos desse jogo e o Endrick jogou muito. Ele driblou, deu caneta, chapéu e uma assistência para um dos gols da equipe. Ele está a vontade... Acho que é muito difícil saber o que aconteceu dentro do Real Madrid, se a culpa realmente foi do Xabi Alonso, mas a verdade, que para ele, foi um alívio sair do clube espanhol — iniciou o jornalista, antes de completar.
— Ele tem uma coisa a favor dele que é muito boa. A idade. Ele tem tempo pela frente. Ele está brincando de jogar. Mega a vontade. É o que a gente quer ver, um garoto que joga tranquilo, mete caneta, se diverte. Se continuar assim, é capaz dele está na Seleção Brasileira. O mais importante é que ele está feliz. Parece que foi um acerto muito grande essa saída para o Lyon — concluiu.
Endrick contra o Stade Brestois
Dentro de campo, o camisa 9 não chegou a marcar gol. Mesmo assim, foi fundamental para a construção do resultado. Além de ter colecionado jogadas de impacto, como dribles desnorteantes e passes plásticos, o brasileiro ainda foi responsável por dar uma assistência ao segundo gol do Lyon na partida.
O lance aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 47 minutos, quando Endrick tocou para Abner Vinícius, que foi feliz em acertar um chute de fora da área que parou no ângulo do gol adversário.
A atuação de Endrick ganhou destaque nas redes sociais. Além disso, ele também foi eleito o melhor jogador da partida, tendo voltado para casa com o prêmio após o apito final.
