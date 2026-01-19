Atitude de Endrick no Lyon choca europeus: 'Não tem medo de nada'

O começo de Endrick no Lyon empolgou muitos torcedores franceses. O jovem brasileiro tem sido muito elogiado por suas atuações no novo clube. Depois da vitória em cima do Stade Brestois por 2 a 1, neste domingo (18), uma atitude do jogador viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, o Endrick foi destaque da equipe do técnico Paulo Fonseca e venceu o prêmio de melhor da partida. Em entrevista, o brasileiro afirmou que poderia falar em português, inglês ou espanhol. Mesmo com pouca idade, o jovem se dedicou a aprender idiomas em seu tempo na Europa.

As redes sociais estrangeiras repercutiram muito a atitude de Endrick depois do jogo do Lyon. O brasileiro foi muito elogiado pelo repertório cultural apresentado. Veja o vídeo do momento e os comentários abaixo:

Endrick foi nomeado o Melhor Jogador da Partida, pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)

Veja vídeo que viralizou nas redes

Tradução sobre o jovem: Eu amo esse cara.

Tradução sobre a cena de Endrick no Lyon: Agora que ele voltou, a alegria que ele vai nos trazer... ele é um mágico em formação, mas não tem medo de nada... Eu te amo, Bobby!!

Tradução sobre o brasileiro: Fala espanhol perfeitamente. Que craque esse menino!

Tradução sobre o jovem: Quatro línguas, sem problema. O menino foi feito de maneira diferente.

Como foi o jogo do Lyon de Endrick

Dentro de casa, o Lyon de Endrick confirmou a vitória sobre o Stade Brestois, pela 18ª rodada do Campeonato Francês, com facilidade. Com um jogador a mais, desde os 18 minutos do primeiro tempo, a equipe de Endrick construiu uma vitória magra mais sólida por 2 a 1.

O lance capital da partida envolveu o camisa 10 Del Castillo, do Stade Brestois, que recebeu cartão vermelho após entrada dura no adversário. Em campo, Endrick foi destaque do Lyon com jogadas de efeito e por dar uma assistência ao gol de Abner Vinícius, o segundo do Lyon e a segunda participação em gol de Endrick no clube francês.

