Endrick revela companheiro mais próximo no Lyon

Ex-Real Madrid comentou que Abner Vinícius, seu compatriota, e o português Afonso Moreira

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
11:48
Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Instagram Endrick)
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Brest, no domingo (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês, o atacante Endrick revelou quem é o jogador mais próximo dele no vestiário do Lyon. O jovem brasileiro comentou que Abner Vinícius, seu compatriota, e o português Afonso Moreira.

— Abner, muito. Afonso (Moreira) também. Mas é uma equipe muito unida. Todo mundo trabalha junto, todo mundo dá sua opinião. Estou muito feliz de fazer parte disso. A gente brinca, ri — disse Endrick, ao ser questionado sobre sua relação com os companheiros.

Foi justamente para Abner que Endrick deu a assistência para o gol da vitória contra o Brest. Além de destacar a proximidade com o lateral-esquerdo, o ex-Palmeiras e Real Madrid comentou o desempenho coletivo e a importância do resultado.

O atacante afirmou que, mesmo quando não marca, busca contribuir de outras formas, como na parte defensiva ou com passes decisivos, como ocorreu diante do Brest. Segundo ele, o objetivo do elenco é seguir vencendo para avançar na tabela e construir uma boa temporada.

— O mais importante é a vitória. Graças a Deus, vencemos. Estamos subindo na classificação e vamos fazer de tudo para continuar evoluindo e fazer uma grande temporada — afirmou.

Endrick foi nomeado o Melhor Jogador da Partida, pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)
Endrick foi nomeado o Melhor Jogador da Partida, pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)

Endrick também falou sobre sua primeira partida no Groupama Stadium e elogiou o apoio da torcida do Lyon, ressaltando o ambiente vivido no estádio. O brasileiro disse ainda que mantém foco total no trabalho diário e na adaptação ao novo clube, priorizando treinos e a convivência com a equipe.

Endrick teve impacto imediato no Lyon

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick precisou de apenas 161 minutos para assumir papel central na equipe francesa. Em sua estreia, marcou o gol da vitória sobre o Lille, pela Copa da França. Na partida seguinte, diante do Brest, foi eleito o melhor em campo após atuação dominante, coroada com assistência para Abner Vinícius no triunfo por 2 a 1, válido pela Ligue 1.

