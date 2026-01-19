Europeus se impressionam com atuação de Endrick na França: 'Mais fácil'

"Con Endrick todo es más fácil": foi com essa manchete que o jornal espanhol "As" resumiu o impacto imediato do atacante brasileiro no futebol francês. Em sua estreia na Ligue 1, Endrick voltou a deixar ótima impressão e foi decisivo na vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Brest, fora de casa.

Diante do Brest, o brasileiro contribuiu com uma assistência, participou ativamente das jogadas ofensivas e mostrou intensidade até onde o preparo físico permitiu. Sob o comando de Paulo Fonseca, o Lyon emplacou a quarta vitória consecutiva em 2026 e passou a sonhar com uma vaga na próxima Champions League.

Endrick em ação pelo Lyon em partida da temporada de 2025/26 (Foto: Francois LO PRESTI / AFP)

Endrick chamou atenção com lance plástico

Durante o primeiro tempo da partida, o brasileiro aplicou uma caneta de letra no lateral Bradley Locko, que viralizou nas redes sociais.

O lance foi marcado por um toque de genialidade do camisa 9. Ao receber um passe no campo ofensivo, Endrick percebeu a aproximação do adversário, e de primeira, tocou de letra entre as pernas de Bradley Locko, para, posteriormente, dar continuidade a jogada.

Empréstimo ao Lyon foi saída para buscar mais minutos

Endrick deixou o Real Madrid em busca de maior minutagem para ampliar as chances de convocação por Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026. Na primeira metade da temporada 2025/26, o atacante perdeu o início do calendário por conta do processo de recuperação de uma lesão e, após retornar, teve poucas oportunidades sob o comando do então técnico Xabi Alonso.

Desde sua chegada, o treinador havia deixado claro que não via Endrick como peça central do elenco, em razão da concorrência interna com a estrela Kylian Mbappé e a promessa Gonzalo García. Ao todo, o camisa 9 disputou três partidas sob o comando de Xabi, sem participação direta em gols, ao longo de 99 minutos em campo.

