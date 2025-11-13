A Data Fifa de novembro marca a reta final das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026. Além dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, que já têm vaga garantida por sediar o torneio, outras 11 seleções seguem na briga por três vagas diretas e duas na repescagem intercontinental. As duas últimas rodadas da terceira fase serão disputadas nesta semana e prometem fortes emoções na América do Norte, Central e Caribe.

As duas últimas e decisivas rodadas da terceira fase serão disputadas nesta semana e prometem definir o destino dos times. A estrutura é simples, mas acirrada: as 12 seleções estão divididas em três grupos de quatro, e apenas os líderes de cada chave carimbam o passaporte direto para o maior torneio do planeta. Os dois melhores segundos colocados avançam para a complexa repescagem mundial.

As equipes serão divididas em dois chaveamentos: as duas melhores ranqueadas no ranking da Fifa entrarão direto nas finais, enquanto as quatro restantes disputarão semifinais em jogo único. Os vencedores se enfrentarão pelas duas últimas vagas ao Mundial. Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nessa fase.

Como está as Eliminatórias da Concacaf?

No Grupo A, o equilíbrio é total. Suriname e Panamá lideram com seis pontos cada, enquanto a Guatemala soma cinco e ainda sonha com a liderança. O El Salvador, com três, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados. Os confrontos decisivos colocam Suriname contra El Salvador e Panamá diante da Guatemala.

No Grupo B, a Jamaica lidera com nove pontos e é a equipe com melhor campanha geral até aqui. Curaçao vem logo atrás, com oito, e Trinidad e Tobago ainda sonha com a classificação, somando cinco pontos. A Jamaica enfrenta Trinidad e Tobago e Curaçao nas rodadas finais, duelos que definirão o primeiro lugar. Bermuda, sem pontos, já está eliminada.

Curaçao busca classificação inédita à Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Concacaf)

O Grupo C tem a disputa mais acirrada da fase. Honduras é líder com oito pontos, mas a Costa Rica aparece logo atrás, com seis, e o Haiti segue vivo com cinco. A Nicarágua, com apenas um ponto, tem chances remotas. A última rodada reserva um confronto direto entre Costa Rica e Honduras, que pode definir não só o líder do grupo, mas também um dos classificados à repescagem.

As partidas que definirão o destino das seleções da Concacaf acontecem entre os dias 13 e 18 de novembro. Na 5ª rodada, os destaques são Suriname x El Salvador, Trinidad e Tobago x Jamaica e Nicarágua x Honduras. Já na rodada final, o confronto entre Costa Rica e Honduras promete ser o mais aguardado, podendo selar o destino do Grupo C e influenciar a disputa pela repescagem.

