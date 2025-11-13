Bélgica: como está a geração que eliminou o Brasil em 2018 neste ciclo?

Nos últimos anos, a Bélgica foi um dos protagonistas do futebol de seleções. Desde 2014, o país conta com diversos astros que atuavam nos maiores clubes do mundo, mas que passou em branco em títulos. O ponto auge deste período foi a Copa do Mundo de 2018, quando eliminaram o Brasil, e chegaram na semifinal do torneio, no qual terminaram na terceira colocação.

Atualmente, a Bélgica vive boa fase nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e sonha em chegar em outro Mundial. Por conta disso, o Lance! te mostra como os belgas se reergueram e se tornaram uma das principais seleções de futebol do mundo.

Copa do Mundo 2014

Comandados por Marc Wilmots, a Bélgica chegou ao Brasil com uma geração jovem e promissora, com diversos jogadores que atuavam nos principais times da Premier League, como Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Toby Alderweireld e Jan Vertonghen. Na fase de grupos, os belgas lideraram com 100% de aproveitamento, contra Argélia, Rússia e Coreia do Sul.

Nas oitavas, superaram os Estados Unidos na prorrogação por 2 a 1, mas caíram nas quartas ao serem derrotados pela Argentina, por 1 a 0. Mesmo com a eliminação, a "Geração Belga" deu os primeiros sinais que seriam uma das seleções a serem observadas nos próximos anos.

Eden Hazard em ação pela Bélgica (Foto: John Thys/AFP)

Copa do Mundo 2018

Dessa vez, com Roberto Martínez como treinador, a Bélgica chegou como uma das principais seleções, principalmente com o amadurecimento de diversos jogadores. Liderados por Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, todos já consolidados e até mesmo idolatrados em seus times, os belgas superaram a Inglaterra e lideraram o Grupo G com 100% de aproveitamento.

Nas oitavas de final, quase foram eliminados pelo Japão. Após estarem perdendo por 2 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, conseguiu uma virada heroica com gol no último lance de Nacer Chadli.

O oponente nas quartas de final foi o Brasil, que liderou o Grupo E com sete pontos e havia eliminado o México nas oitavas. No duelo, os belgas abriram 2 a 0 com apenas 30 minutos de jogo, com gol contra de Fernandinho e outro de Kevin De Bruyne. A Seleção Brasileira até foi superior no duelo e diminuiu com Renato Augusto, mas após sobreviver aos diversos ataques do Brasil, a Bélgica segurou o 2 a 1 e chegou na semifinal.

Bélgica eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2018 (Foto: ROMAN KRUCHININ / AFP)

Contra a França, nas semis, foram derrotados por 1 a 0, com gol de Samuel Umtiti. Mas, na disputa do terceiro lugar, voltaram a vencer a Inglaterra e conquistaram a melhor campanha do país na Copa do Mundo. No retorno a Bélgica, os jogadores foram recepcionados com festa em Bruxelas, capital do país.

Copa do Mundo 2022

Já sem alguns pilares das últimas Copas, como Eden Hazard e Vincent Kompany, a Bélgica caiu na fase de grupos, com apenas quatro pontos conquistados contra Marrocos, Croácia e Canadá. Em momento de reformulação, outros nomes já começavam a despontar e ganhar espaço em outras convocações, como Jérémy Doku e Amadou Onana.

Eurocopa e Nations League

Diferente da Copa do Mundo, a Bélgica nunca conseguiu se destacar em competições continentais. Em três edições disputadas com os principais jogadores do país no século, a melhor campanha foi duas quartas de finais, em 2016 e 2020, na qual caíram para País de Gales e Itália, respectivamente. Já na Nations League, conseguiu apenas um quarto lugar, em 2020/21.

País de Gales venceu a Bélgica por 3 a 1 nas quartas de final da Eurocopa de 2016 (Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP)

Como a Bélgica está agora?

Em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Bélgica permanece com desempenho forte e encaminha uma vaga direta para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção integra o Grupo J das Eliminatórias Europeias e mostram força, mesmo no processo de mudança de geração. Na última partida que realizaram, em outubro, apenas Courtois, Meunier, Witzel, Batshuayi e De Bruyne estavam em 2018, onde apenas três deles são titulares atualmente.

Kevin De Bruyne é capitão da Bélgica (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

No grupo com Macedônia do Norte, País de Gales, Cazaquistão e Liechtenstein, os belgas, comandados por Rudi Garcia, lideram com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates, além de 21 gols marcados e seis sofridos. Na Data Fifa de novembro, basta apenas uma vitória e/ou um tropeço da Macedônia para garantir seu passaporte para a Copa.

