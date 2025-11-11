Oscar descobriu alteração cardíaca durante teste em bicicleta no São Paulo; veja os bastidores

O meio-campista Oscar, de 34 anos, passou mal durante um exame cardiológico realizado no São Paulo, na manhã desta terça-feira (11), no CT da Barra Funda. O jogador estava em um teste na bicicleta, já que não pode usar a esteira em razão da lesão na panturrilha esquerda, quando ficou tonto e precisou da ajuda dos médicos do clube e também do Einstein Hospital Israelita, presentes no local, segundo apurou o Lance!.

Depois receber atendimento no local ao apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas, o jogador, que ficou inconsciente por alguns segundos, foi levado de ambulância até o hospital, na zona sul de São Paulo, onde passará por exames complementares. O clube informou que o estado clínico do jogador é estável.

Os médicos, agora, investigam o que aconteceu com o jogador, que até então não havia manifestado nenhum grave problema no coração, que o afastasse dos gramados. Enquanto isso, Oscar seguirá na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até receber seu diagnóstico.

Os exames são realizados individualmente e, portanto, nenhum jogador do Tricolor estava presente no momento em que tudo aconteceu com Oscar.

Oscar avalia aposentadoria

O jogador tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, mas com o grave susto, uma aposentadoria precoce não está descartada.

Antes de Oscar passar mal, a expectativa era de que o meia até voltasse a atuar contra o Corinthians, em duelo marcado para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está fora dos gramados há um mês.

As lesões vêm sendo problema para o jogador do Tricolor. Antes do problema na panturrilha, Oscar havia se recuperado de fratura em três vértebras e ficou afastado por três meses.

Desde que voltou o Tricolor, o jogador disputou 21 jogos, fez dois gols e deu cinco assistências.