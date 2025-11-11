Técnico do Mirassol aponta jogador do Flamengo que contrataria: 'Inteligente'

Em entrevista ao Charla Podcast, Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, rasgou elogios a um jogador do Flamengo. Com uma campanha histórica, o Leão da Alta Araraquarense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro, mas para muitos o destaque da competição é o Mirassol. Em sua primeira participação na primeira divisão, o time do interior de São Paulo vem encantando torcedores de outros clubes.

Durante uma entrevista ao Charla, Rafael Guanaes foi desafiado a escolher um jogador que atua no Brasil para levar ao Mirassol. Ele escolheu Arrascaeta, do Flamengo, mas também citou Flaco López, do Palmeiras.

- O Arrasca para mim é um cara fora do comum. Vou falar outro: Flaco López, do Palmeiras. Eu gosto muito. Atacante de todas as fases. O cara é muito bom, mas vou de Arrascaeta, É decisivo, inteligente - comentou Rafael Guanaes sobre os jogadores de Flamengo e Palmeiras.

O apresentador Bruno Cantarelli concordou com a escolha do técnico do Mirassol, mas questionou, sob o ponto de vista de um treinador, qual o diferencial do uruguaio do Flamengo.

- O Danilo, nosso coordenador de performance trabalhou com ele. Ele disse: 'Rafa, ali você nunca sabe o que vai acontecer. É totalmente imprevisível. A linha de raciocínio, a leitura antecipada. Eu vejo ele assim - respondeu sobre o jogador do Flamengo.

Arrascaeta, do Flamengo, com taça da Libertadores de 2022 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Em grande fase, Arrascaeta acabou de renovar com o Flamengo

Flamengo e Arrascaeta assinaram novo vínculo válido até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão automática por mais uma temporada em caso de metas cumpridas. Além da duração, outra novidade no contrato do uruguaio é a multa rescisória: "apenas" 35 milhões de euros (R$ 216 milhões).

O valor é considerado baixo para os padrões atuais do mercado e segue a linha de outras renovações do Flamengo neste ano, como Guillermo Varela e Gerson. O meio-campista, inclusive, deixou o clube rumo ao Zenit, da Rússia, após pagamento da multa de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na época).

Aos 31 anos, Arrascaeta está no Flamengo desde janeiro de 2019 e disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências, sendo o estrangeiro com mais gols na história do clube. Ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio é o maior vencedor da história do Mais querido, com 15 títulos.