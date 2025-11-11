Palmeiras inicia venda de ingressos para duelo contra o Vitória pelo Brasileirão
Verdão lidera a competição com os mesmos 68 pontos do Flamengo
O Palmeiras iniciará a venda de ingressos para a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão, às 12h (de Brasília) desta quarta-feira (12), com exclusividade para os sócios-torcedores Avanti. As entradas estarão disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br.
A venda para o público geral começa na próxima sexta-feira (14), a partir das 10h (de Brasília). O confronto, marcado para após a Data Fifa, foi antecipado em razão da participação dos clubes brasileiros nas finais das competições continentais.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 68 pontos, mas viu o Flamengo, principal concorrente na disputa pelo título, alcançar a mesma pontuação. Ainda assim, o time alviverde segue na liderança pelos critérios de desempate, restando seis rodadas para o fim da competição.
Valores dos ingressos para Palmeiras e Vitória para o público geral
- Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]
- Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
- Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
- Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
- Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
- Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
Meia-entrada
Os torcedores que têm direito à meia-entrada nos jogos do Palmeiras como mandante precisarão passar por um novo processo de comprovação do benefício, que será realizado de forma exclusivamente virtual antes da compra dos ingressos.
Quais são as opções do transporte público?
A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.
A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.
Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.
