A fase de grupos da Champions League Feminina chegou à metade com a disputa da 3ª rodada, e os grandes clubes europeus mantêm o ritmo forte em busca da classificação às quartas de final. O Barcelona lidera, seguido de Lyon, Manchester United e Chelsea.

O Barcelona e o Lyon seguem com 100% de aproveitamento. As catalãs venceram o Oud-Heverlee Leuven por 3 a 0, enquanto o time francês superou o Wolfsburg por 3 a 1. O Chelsea também teve uma atuação dominante e goleou o St. Pölten por 6 a 0, subindo para o grupo dos líderes.

Outros destaques da rodada incluíram a vitória do Bayern de Munique sobre o Arsenal por 3 a 2 e o empate entre Real Madrid e Paris FC por 1 a 1. O Vålerenga surpreendeu e venceu a Roma por 1 a 0, somando seus primeiros pontos na competição.

Nos jogos mais recentes, a Juventus venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, o Manchester United derrotou o Paris Saint-Germain pelo mesmo placar (2 a 1) e o Benfica empatou com o Twente em 1 a 1.

Manchester United vence o PSG pela Champions League Feminina. (Foto: Manchester United/Divulgação)

Resultados da 3ª rodada na Champions Feminina

Roma 0 x 1 Vålerenga Real Madrid 1 x 1 Paris FC St. Pölten 0 x 6 Chelsea Lyon 3 x 1 Wolfsburg Barcelona 3 x 0 Oud-Heverlee Leuven Bayern de Munique 3 x 2 Arsenal Benfica 1 x 1 Twente Atlético de Madrid 1 x 2 Juventus Manchester United 2 x 1 Paris

Classificação geral (após 3 rodadas):