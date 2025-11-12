Barcelona, Lyon e United mantêm 100% e lideram a Champions Feminina; veja classificação
3ª rodada teve fim nesta quarta-feira (12)
A fase de grupos da Champions League Feminina chegou à metade com a disputa da 3ª rodada, e os grandes clubes europeus mantêm o ritmo forte em busca da classificação às quartas de final. O Barcelona lidera, seguido de Lyon, Manchester United e Chelsea.
O Barcelona e o Lyon seguem com 100% de aproveitamento. As catalãs venceram o Oud-Heverlee Leuven por 3 a 0, enquanto o time francês superou o Wolfsburg por 3 a 1. O Chelsea também teve uma atuação dominante e goleou o St. Pölten por 6 a 0, subindo para o grupo dos líderes.
Outros destaques da rodada incluíram a vitória do Bayern de Munique sobre o Arsenal por 3 a 2 e o empate entre Real Madrid e Paris FC por 1 a 1. O Vålerenga surpreendeu e venceu a Roma por 1 a 0, somando seus primeiros pontos na competição.
Nos jogos mais recentes, a Juventus venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, o Manchester United derrotou o Paris Saint-Germain pelo mesmo placar (2 a 1) e o Benfica empatou com o Twente em 1 a 1.
Resultados da 3ª rodada na Champions Feminina
- Roma 0 x 1 Vålerenga
- Real Madrid 1 x 1 Paris FC
- St. Pölten 0 x 6 Chelsea
- Lyon 3 x 1 Wolfsburg
- Barcelona 3 x 0 Oud-Heverlee Leuven
- Bayern de Munique 3 x 2 Arsenal
- Benfica 1 x 1 Twente
- Atlético de Madrid 1 x 2 Juventus
- Manchester United 2 x 1 Paris
Classificação geral (após 3 rodadas):
- Barcelona – 9 pts
- Lyon – 9 pts
- Manchester United – 9 pts
- Chelsea – 7 pts
- Real Madrid – 7 pts
- Bayern de Munique – 6 pts
- Wolfsburg – 6 pts
- Juventus – 6 pts
- Oud-Heverlee Leuven – 4 pts
- Atlético de Madrid – 3 pts
- Arsenal – 3 pts
- Vålerenga – 3 pts
- Twente – 2 pts
- Paris FC – 2 pts
- Benfica – 1 pt
- Paris – 0 pt
- Roma – 0 pt
- St. Pölten – 0 pt
