Futebol Feminino

Barcelona, Lyon e United mantêm 100% e lideram a Champions Feminina; veja classificação

3ª rodada teve fim nesta quarta-feira (12)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/11/2025
19:13
Alexia Putellas comemora gol pelo Barcelona pela Champions Feminina. (Foto: Barcelona FC/Divulgação)
  Matéria
A fase de grupos da Champions League Feminina chegou à metade com a disputa da 3ª rodada, e os grandes clubes europeus mantêm o ritmo forte em busca da classificação às quartas de final. O Barcelona lidera, seguido de Lyon, Manchester United e Chelsea.

O Barcelona e o Lyon seguem com 100% de aproveitamento. As catalãs venceram o Oud-Heverlee Leuven por 3 a 0, enquanto o time francês superou o Wolfsburg por 3 a 1. O Chelsea também teve uma atuação dominante e goleou o St. Pölten por 6 a 0, subindo para o grupo dos líderes.

Outros destaques da rodada incluíram a vitória do Bayern de Munique sobre o Arsenal por 3 a 2 e o empate entre Real Madrid e Paris FC por 1 a 1. O Vålerenga surpreendeu e venceu a Roma por 1 a 0, somando seus primeiros pontos na competição.

Nos jogos mais recentes, a Juventus venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, o Manchester United derrotou o Paris Saint-Germain pelo mesmo placar (2 a 1) e o Benfica empatou com o Twente em 1 a 1.

Manchester United vence o PSG pela Champions League Feminina. (Foto: Manchester United/Divulgação)
Manchester United vence o PSG pela Champions League Feminina. (Foto: Manchester United/Divulgação)

Resultados da 3ª rodada na Champions Feminina

  1. Roma 0 x 1 Vålerenga
  2. Real Madrid 1 x 1 Paris FC
  3. St. Pölten 0 x 6 Chelsea
  4. Lyon 3 x 1 Wolfsburg
  5. Barcelona 3 x 0 Oud-Heverlee Leuven
  6. Bayern de Munique 3 x 2 Arsenal
  7. Benfica 1 x 1 Twente
  8. Atlético de Madrid 1 x 2 Juventus
  9. Manchester United 2 x 1 Paris

Classificação geral (após 3 rodadas):

    1.
  1. Barcelona – 9 pts
    2. 2.
  2. Lyon – 9 pts
    3. 3.
  3. Manchester United – 9 pts
    4. 4.
  4. Chelsea – 7 pts
    5. 5.
  5. Real Madrid – 7 pts
    6. 6.
  6. Bayern de Munique – 6 pts
    7. 7.
  7. Wolfsburg – 6 pts
    8. 8.
  8. Juventus – 6 pts
    9. 9.
  9. Oud-Heverlee Leuven – 4 pts
    10. 10.
  10. Atlético de Madrid – 3 pts
    11. 11.
  11. Arsenal – 3 pts
    12. 12.
  12. Vålerenga – 3 pts
    13. 13.
  13. Twente – 2 pts
    14. 14.
  14. Paris FC – 2 pts
    15. 15.
  15. Benfica – 1 pt
    16. 16.
  16. Paris – 0 pt
    17. 17.
  17. Roma – 0 pt
    18. 18.
  18. St. Pölten – 0 pt

