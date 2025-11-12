O Lyon firmou um acordo de patrocínio com a República do Congo para promover o país africano e sua capital, Brazzaville, como destino turístico. O contrato, válido até 2029, abrange as equipes masculinas e femininas do clube francês, além das categorias de base. A informação foi publicada originalmente pelo site Sport Business.

Como parte da parceria, o logotipo "Congo, Brazzaville" passa a ser exibido na parte inferior das costas dos uniformes de jogo, citando também o nome da capital do país. O Lyon também criará uma academia de futebol mista em Kintele, distrito de Brazzaville, como parte das ações de intercâmbio técnico e desenvolvimento esportivo previstas no acordo.

O acerto segue uma tendência recente de países africanos que utilizam o esporte europeu como plataforma de promoção turística. A República Democrática do Congo - não confundir com a República do Congo - já mantém contratos com Barcelona, Milan e Monaco, enquanto Ruanda é parceira de Arsenal, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

O programa Visit Rwanda, por exemplo, renovou neste ano seus acordos com PSG e Bayern e incluiu o Atlético de Madrid entre os clubes patrocinados, apesar de críticas relacionadas ao envolvimento do país em conflitos na região dos Grandes Lagos. O mesmo projeto também ampliou presença nos Estados Unidos, com parcerias assinadas recentemente com o Los Angeles Clippers (NBA) e o Los Angeles Rams (NFL).

Jornal espanhol repercute possível ida de Endrick ao Lyon: 'Futuro claro'

O jornal espanhol "Diario AS" destacou nesta terça-feira (4) que o atacante Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro para atuar por empréstimo no Lyon, da França. Segundo a publicação, o jovem brasileiro já teria dado o "sim" ao projeto do clube francês após conversas diretas com o técnico Paulo Fonseca, que o convenceu da importância de jogar regularmente nesta fase de sua carreira.

